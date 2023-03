Waggons entgleist – Zugunglück in Griechenland fordert mehrere Todesopfer Knapp 400 Kilometer nördlich der griechischen Hauptstadt Athen kam es zu einem Zugunglück. Ein Güterzug kollidierte mit einem Personenzug. Mindestens 15 Menschen sterben.

Bei einer Kollision zwischen einem Güter- und Personenzug sind mehrere Menschen ums Leben gekommen: Waggons sind bei dem Zusammenstoss entgleist. (1. März 2023) keystone-sda.ch

Bei einem Zugunglück in Griechenland sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Zudem habe es 85 Verletzte gegeben, teilte in der Nacht zum Mittwoch die Feuerwehr mit. Bei dem Unglück entgleiste am Dienstagabend auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Athen und der Hafenstadt Thessaloniki ein Personenzug, nachdem er mit einem Güterzug zusammengestossen war.

«Mindestens 16 Menschen wurden bisher tot geborgen», sagte ein Feuerwehrsprecher. Er verwies zugleich darauf, dass die Rettungs- und Bergungsarbeiten noch andauerten. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. In einer ersten Bilanz hatte die Feuerwehr von zwölf Toten und dutzenden Verletzten gesprochen.

Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Stadt Larisa im Zentrum Griechenlands. Dem Feuerwehrsprecher zufolge entgleisten drei Wagen des Personenzuges, in dem etwa 350 Menschen sassen. Laut dem Bericht des staatlichen Fernsehsenders Ert brach in einem Wagen ein Feuer aus, Menschen seien von den Flammen eingeschlossen worden.

Update folgt…

AFP/SDA/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.