Gastro an der Aare – Wagen zum Glück im Glück Während die Stadtberner Pop-ups an der Aare wegen Corona noch nicht aufmachen dürften, wird in Worblaufen am Aareufer schon gewirtet. Claudia Salzmann

Die Saisonbeiz Wagen zum Glück, welche Simon und Anna Tauber führen, ist wieder offen. Foto: Iris Andermatt

Zwischen Zitronenbäumen und Gewürztöpfen sitzen einige Gäste auf den bunten Stühlen. Die Sonne scheint, der Sommer ist zum Anfassen nah, die Erfrischung in der Aare ebenso. Die Buvette «Wagen zum Glück» in Worblaufen (Gemeinde Ittigen) startet in diesen Tagen in die dritte Saison.