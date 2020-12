Kellerbrand in Biel – Wäschetrockner löst Feuer aus Am Montagabend brannte es an der Zentralstrasse in Biel. 23 Personen wurden aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert, zwei von ihnen mussten zur Kontrolle ins Spital.

Am späten Montagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Nähe des Kongresshauses an der Zentralstrasse in Biel gerufen. Das Feuer war bei einem Wäschetrockner im Keller eines mehrstöckigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Dichter Rauch breitete sich durch das Treppenhaus im Gebäude aus.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, brachte die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle und durchlüftete das Gebäude mittels Ventilator. Es standen 15 Angehörige der Berufsfeuerwehr Biel im Einsatz.

Aus dem Gebäude mussten 23 Personen evakuiert werden. Sie wurden von den aufgebotenen Ambulanzteams untersucht. Zwei von ihnen mussten für weitere Abklärungen bezüglich möglicher Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht werden. Die übrigen Personen konnten inzwischen wieder in die Wohnungen zurückkehren.

Die angrenzenden Strassenabschnitte mussten während mehrerer Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Gemäss aktuellem Kenntnisstand dürfte der Brand auf einen technischen Defekt in einem Wäschetrockner zurück zu führen sein.

PD/flo