Jetzt kommt es zum Derby – «Wären wir ausgeschieden, hätte es gebrannt» Bern schlägt Kloten 5:0 und trifft ab Dienstag im Playoff auf den EHC Biel. «Ich glaube nicht, dass Biel sich auf uns freut», zeigt sich Verteidiger Mika Henauer angriffig. Angelo Rocchinotti

Der Schlusspunkt: Joshua Fahrni (links) und Torschütze Benjamin Baumgartner feiern den fünften Treffer gegen Kloten. Nun kommt es ab Dienstag zum Derby gegen Biel. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Kurz vor 21 Uhr schlug am Samstagabend die Smartwatch Alarm. «Laute Umgebung. Der Lautstärkepegel hat 90 Dezibel erreicht. Nach ungefähr 30 Minuten kann dieser Pegel zu temporärem Hörverlust führen.» Schuld an der Warnung war Romain Loeffel. Der Verteidiger hatte den SCB soeben in Führung geschossen und für erste Begeisterungsstürme auf den Rängen gesorgt. «Wer das erste Tor erzielt, wird gewinnen», mutmasste der ehemalige Biel-Coach Kevin Schläpfer, der das Spiel von der Medientribüne aus verfolgte, wenige Minuten zuvor. Er sollte recht behalten.