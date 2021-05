Leserreaktionen – «Wäre ein Zuckervorrat sinnvoller als Subventionen?» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu Subventionen für Schweizer Zucker.

Zuckerrüben in der Zuckerfabrik Aarberg. Foto: Stefan Anderegg

Zu «Schweizer Zucker ist in Gefahr»

Ob eine vom Bund verordnete Vorratshaltung an Zucker volkswirtschaftlich und versorgungstechnisch nicht sinnvoller wäre als die Subventionierung der Zuckerproduktion in der Schweiz? Wie sollen arme Agrarländer die notwendigen Devisen für technisch hochwertige Importgüter erwirtschaften, wenn sie ihre Produkte nicht mehr an reiche Industrieländer verkaufen können? Alex Schneider, Küttigen

Zu «Diese Hindernisse muss der Schweizer Tourismus noch aus dem Weg räumen»

Der «Grüne Pass» und das Covid-Gesetz sind Ergebnis eines politischen Willkürakts, der die Kontrolle der Bevölkerung zum Ziel hat. Die Politiker spalten die Gesellschaft in Getestete, Geimpfte und Kranke. Dass ein grosser Teil der Bevölkerung völlig gesund ist, wird von dieser Regierungstruppe negiert. Sie will weiter mit Angst Politik machen und dahinter ihre Unfähigkeit zur Lösung der echten Probleme des Landes verstecken. Während ich diese Zeile schreibe, hat die Pharmaindustrie wohl schon wieder eine Milliarde dazugewonnen. Damian Zbären, Bern

Zu «Das AGG ist in einem desolaten Zustand»

Der desolate Zustand des Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG) ist seit langem spürbar. Ebenso das fehlende strategische Denken. Ich habe dies schon beim Schloss Aarwangen im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform miterlebt. Konstruktive Lösungsvorschläge waren bei der damaligen Direktionsvorsteherin nicht gefragt. In der Folge steht das Schloss seit über zehn Jahren leer mit fortlaufenden Kosten für den Kanton. Der heutige Vorsteher hat diverse Massnahmen eingeleitet. Zu wünschen sind ihm jetzt viel Durchsetzungskraft und Erfolg. Martin Lerch, Langenthal

Zu den Agrarinitiativen

Wenn man die Berichte und Kommentare der Unterstützer der Trinkwasserinitiative liest, könnte man meinen, dass alle nur noch Bio-Lebensmittel kaufen möchten. Leider sieht die Realität komplett anders aus: Der Einkaufstourismus ins nahe Ausland floriert weiterhin und viele der Konsumenten orientiert sich beim Einkauf am Preis. Bei einer Annahme dieser Initiative würde das Angebot an Bio-Lebensmittel wohl zwangsläufig weiter zunehmen. Tönt doch eigentlich ganz gut. Doch das Kaufverhalten der Konsumenten wird sich nicht einfach über Nacht ändern lassen. Gekauft würde weiterhin grösstenteils unter Berücksichtigung des Preises. So müssten hochwertig produzierte Lebensmittel entweder zu Dumpingpreisen verscherbelt oder gleich auf dem Feld gelassen werden. Lassen wir weiterhin die Konsumenten bestimmen, welche Art von Lebensmittel produziert werden soll. Es ist doch eigentlich ganz einfach: Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Markus Dietschi, Selzach

Zum Nein von Bio Suisse zur Trinkwasserinitiative

Früher oder später wird sich das Sprichwort bewahrheiten: «Stirbt der Bauer, stirbt das Land.» Hans Arni, Burgdorf

Fehler gefunden?Jetzt melden.