Gastrokritik Röschtigrabe Bern – Währschaftes für die Masse Das neue Lokal an der Berner «Front» zielt auf ein möglichst breites Publikum. Es tut dies mit deftiger Schweizer Küche – und einiger Raffinesse. Christoph Hämmann

Mehr Swissness auf dem Teller geht fast nicht: Mit Vacherin überbackene Rösti mit Tomaten, Speck, Spiegelei und einem Cervelat. Fotos: hae

An der «Front» am Berner Bärenplatz reiht sich Beiz an Beiz. Unweit vom Bundeshaus fand hier seit jeher jede und jeder etwas zu beissen: indisch oder italienisch, Fondue, Fleischspezialitäten, Früchtekuchen, Wok-Gerichte, Muscheln. Nach dem Aus der drei Lokale Chez Edy, Plattform und Gfeller dominierte allerdings anderthalb Jahre lang eine Baustelle den Ort, bevor im Sommer das Restaurant Röschtigrabe aufging.