Young Boys besiegen Lausanne – Während Itten YB ins Glück schiesst, sucht Fassnacht seines in England Der Stürmer erzielt für die Young Boys beim Saisonauftakt tief in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Derweil steht Christian Fassnacht vor einem Wechsel zu Norwich City. Dominic Wuillemin

Der späte Schuss ins Glück: Cedric Itten verwandelt in der 97. Minute den Penalty zum 2:1. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Ittens Schuss ins späte Glück

Er steht da, atmet und atmet tief durch, dann nimmt Cedric Itten Anlauf, um die Young Boys ins späte Glück zu schiessen. Vor 27’113 Zuschauern im Wankdorf ist die 97. Minute angebrochen, als der eingewechselte Stürmer den Handspenalty verwandelt. Und der komplizierte Saisonauftakt für die Young Boys doch noch versöhnlich endet. Er habe ein harziges Spiel erwartet, sagt YB-Trainer Raphael Wicky und erklärt sich das auch mit der verzettelten Vorbereitung, während der noch im Trainingslager Anfang Juli 16 Spieler fehlten.

Lausanne ist im ersten Durchgang besser, der Aufsteiger knickt auch nicht ein, als die Young Boys nach der Pause den Aufwand erhöhen. Wicky hat in der Halbzeitpause mehr Läufe hinter die gegnerische Abwehrkette gefordert, auch, dass sein Team nach Ballgewinnen nicht rückwärts spielt. Kurz: Er will mehr Engagement, Tempo, Druck.

Die Young Boys können das phasenweise umsetzen, aber Lausanne bleibt resilient. Als das Heimteam durch Joël Monteiro in Führung geht (51.), antworten die Romands prompt: Nur eine Minute später zieht der spektakuläre Flügel Aliou Balde in die Mitte, düpiert Loris Benito mit einer Finte, imitiert Arjen Robben und schlenzt den Ball ins Tor. Weil der YB-Linksverteidiger den Ball noch leicht abgefälscht hat, wird Goalie Anthony Racioppi überrascht.

Und so brauchen die Young Boys Geduld, bis sie zum Sieg kommen, sehr viel Geduld. Aber am Ende jubeln sie doch. Manche Dinge ändern sich über die Sommerpause nicht.

Lustenberger als Sicherheitsrisiko

Das Spiel hätte seine Chance sein können, es den Nörglern zu zeigen. All jenen, die nicht verstehen konnten, dass YB den Vertrag mit ihm um ein Jahr verlängert hat. Stattdessen wird die Partie für Fabian Lustenberger zu einer einzigen Enttäuschung. Er steht falsch, spielt Fehlpässe und muss Mal für Mal zusehen, wie ihm die jungen Lausanner Offensivspieler um die Ohren flitzen. Der 35-Jährige kann einem leidtun. Er wirkt, als hätte er zu lange in der Sonne gelegen.

Was natürlich nicht stimmt: Lustenberger ist ein Musterprofi, er führt, indem er mit gutem Beispiel vorangeht. Auch deshalb haben die Young Boys mit ihm verlängert. Aber wenn es ihn braucht, weil Aurèle Amenda noch keine zwei Wochen im Training ist und Loris Benito wegen Absenzen auf die linke Seite rücken muss, dann sollte Lustenberger bereit sein. Dass er das noch kann, diesen Beweis bleibt er gegen Lausanne schuldig. Lustenberger hat Glück, pariert Racioppi, als ihm Balde in der ersten Halbzeit entwischt. Lustenberger hat auch Glück, dass sich nach seinem Fehlpass Alvyn Sanches viel zu eigensinnig zeigt und übers Tor schiesst, statt auf den frei stehenden Kaly Sène zu spielen. So trägt der Captain beim Gegentor keine Schuld, trotzdem erlebt er keinen guten Tag.

Das YB-Telegramm YB - Lausanne 2:1

Wankdorf. – 27’113 Zuschauer.

Tore: 51. Monteiro 1:0. 53. Balde 1:1. 97. Itten (Handspenalty) 2:1.

YB: Racioppi; Janko (78. Blum), Camara, Lustenberger, Benito; Niasse (78. Itten); Ugrinic (78. Lakomy), Rieder, Monteiro (68. Imeri); Nsame (68. Ganvoula), Elia.

Bemerkungen: YB ohne von Ballmoos, Lauper, Garcia (verletzt), Mambimbi, Persson, Males (im Aufbau), Fassnacht, Bichsel, Deme, Maceiras (nicht im Aufgebot).



Monteiro bestätigt seinen Trainer

Er ist die Entdeckung der Vorbereitung, was insofern speziell ist, als Joël Monteiro schon seit über zwei Jahren bei YB unter Vertrag steht. Aber in den Sommerwochen hat sich der 23-Jährige dank Dynamik und Dribbelstärke hervorgetan – nicht im Sturm, seiner angestammten Position, sondern im linken Mittelfeld.

Gegen Lausanne ist davon eine Halbzeit lang wenig zu sehen. «Luft nach oben» sieht Wicky bei ihm da noch. Aber dann zeigt Monteiro, was der Trainer an ihm schätzt, die Schnelligkeit, das Unberechenbare. Er lässt seine Gegner stehen, zieht von aussen nach innen und trifft von der Strafraumgrenze aus zum 1:0. «Das Tor wird ihm guttun», ist der YB-Trainer überzeugt. Und bezeichnet Monteiro als «sehr interessanten Spieler.»

Mit ihm hat Wicky eine Option mehr im Mittelfeld, Filip Ugrinic beginnt gegen Lausanne dafür auf der rechten Seite. Dort, wo Fassnacht während sechs Jahren daheim war.

Geht nach Fassnacht auch Elia?

Am Donnerstag noch sagt Benito, er könne nicht abschätzen, ob Christian Fassnacht wechseln oder doch seinen Vertrag bei YB verlängern werde. Fassnacht ist immerhin Benitos bester Freund im Team, aber selbst der Verteidiger ahnt da nicht, dass der lang gehegte Wunsch des Offensivspielers in Erfüllung gehen dürfte. Erst als ihm Fassnacht am Samstagabend spät eine Nachricht schreibt, er werde beim Saisonauftakt fehlen, weil er nach Norwich reise, um den Medizintest zu absolvieren, da dämmert es bei Benito.

Er googelt Norwich City, er sieht, dass der Club in der zweithöchsten Liga Englands spielt und einen Trainer hat, der Fassnacht aus der gemeinsamen Zeit bei YB kennt. Es ist David Wagner, der vor zwei Jahren seine Premiere in Bern feierte, aber bereits im darauffolgenden Frühjahr gefeuert wurde. Bei den Engländern ist er seit Anfang Jahr tätig.

Der Wechsel Fassnachts dürfte am Montag vollzogen werden, YB ist sich mit Norwich City einig. «Es passt für uns, es passt für Fassnacht», sagt Sportchef Steve von Bergen dazu. Der Vertrag des fünffachen Meisterspielers wäre nächsten Sommer ausgelaufen.

Folgt auf Fassnacht bald ein weiterer Leistungsträger? Transferexperte Fabrizio Romano twitterte übers Wochenende, Besiktas Istanbul biete 5 Millionen Euro für Meschack Elia, «momentan gibt es viele Gerüchte», sagt von Bergen. Und fügt an: Konkret sei beim Stürmer nichts. Er spricht von Gerüchten.

Anders verhält es sich bei Rechtsverteidiger Quentin Maceiras. Er dürfte die Berner in den nächsten Tagen verlassen.

Ein Zugang wirkt entscheidend mit

Nur ein Zugang steht am Sonntag in der Startaufstellung. Er ist erst noch ein alter Bekannter: Rechtsverteidiger Saidy Janko, der von 2020 bis 2021 schon einmal für die Young Boys spielte.

Aber im Verlauf der Partie bekommen die Zuschauer tatsächlich noch neue Gesichter zu sehen. Erst wird Silvere Ganvoula eingewechselt, dann auch noch Lukasz Lakomy. Beide haben ihre beste Szene, als die Nachspielzeit längst läuft. Lakomy lanciert Elia, der von einem Lausanner gerade noch gestoppt werden kann. Und Ganvoula ist es, dessen Flanke zum Hands von Archie Brown führt. Und damit doch noch zum Happy End für die Berner.



