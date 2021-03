Langenthal und Roggwil – Während der Pandemie boomt die Jugendarbeit Die Corona-bedingte Isolation trifft Kinder und Jugendliche besonders hart. Umso willkommener sind Angebote wie die Wärchbar oder Jugendtreffs. Eine Reportage. Maximilian Jacobi

Die Langenthaler Wärchbar ist in letzter Zeit komplett ausgebucht. Foto: Marcel Bieri

Es ist Samstag, die Sonne bescheint den alten Klinkerbau, die Langete rauscht davor vorbei, und durch die Tür dringen gedämpfte Kinderstimmen. Der sogenannte Kulturstall im Mühleweg 19 in Langenthal ist einer von zwölf Orten in der Region, an denen der Trägerverein offene Kinder- und Jugendarbeit Oberaargau (Tokjo) sein Freizeitangebot für die Jüngsten bereitstellt. Hinter der Tür findet gerade die Wärchbar statt. Es wird zwischen den Räumen hin und her gerannt, gesägt, geklebt, geschnitten und gelacht.

«Die Arbeit mit den Kindern ist durch die Massnahmen etwas umständlicher geworden», erklärt Samira Martini, die verantwortliche Tokjo-Fachperson vor Ort. Das Blau der Einwegmaske betont ihre Augen. «Wir organisieren Spiele mit weniger Körperkontakt und achten auf möglichst viel Abstand, wo es nur geht.»