Sprayerin vor Gericht – Während der Festnahme gabs Tritte und Steinwürfe Eine Frau beteiligt sich in Bern an einer Sprayeraktion. Als die Polizei die heute 30-Jährige festnimmt, gehts drunter und drüber. Michael Bucher

Eine Sprayaktion am Rande einer illegalen Party lief im November 2019 komplett aus dem Ruder. (Symbolbild) Foto: iStock

In der Nacht auf den 24. November 2019 knallte es gehörig in Bern. Die Polizei und Vermummte lieferten sich rund um den Bahnhof heftige Scharmützel. Sechs Polizisten wurden dabei verletzt. Den Ursprung des Konflikts bildete eine illegale Party, eine sogenannte Sauvage. Für diese besetzten Partygänger kurzerhand den ehemaligen Fruchthof an der Laupenstrasse.

Während die Technoparty im Gange war, fand bei den Bahngleisen hinter dem Gebäude eine Sprayaktion statt – herhalten musste dafür eine Baustellenwand der SBB. Als mehrere Polizisten eintrafen und einzugreifen versuchten, wurden diese von Vermummten, die aus dem besetzten Gebäude kamen, mit Steinen und Feuerwerkskörper beworfen. Trotzdem gelang es den Einsatzkräften, zwei Personen festzunehmen.