Berner Mountainbikerin – Während Corona von einem anderen Virus befallen Ramona Kupferschmied hat viel versucht, um den Grössen wie Nino Schurter und Jolanda Neff nachzueifern. Jetzt verfolgt die 22-jährige Spiezerin auch neue Wege. Peter Berger

Fährt nicht mehr ausschliesslich Rundkurse, Ramona Kupferschmied übt jetzt öfters Tricks und Sprünge. Foto: PD

Ramona Kupferschmied sitzt auf einer Bank beim Bahnhof Spiez und erzählt. Sie hat viel zu berichten, denn sie stellt gerade ihr Leben als Sportlerin auf den Kopf. Beinahe alles hat sie in den vergangenen Jahren für ihren Traum, einmal an den Olympischen Spielen in der Mountainbike-Disziplin Cross Country teilzunehmen, geopfert. Eine der hoffnungsvollsten Berner Mountainbikerinnen wollte in die Fussstapfen der Szene-Aushängeschilder Nino Schurter und Jolanda Neff treten.

Und jetzt, in diesem Jahr, in dem die 22-jährige Spiezerin nicht mehr in der U-23-Kategorie, sondern in der Elite-Kategorie antreten könnte, will sie auch andere Sachen ausprobieren. Nicht aus Frust, sondern aus Spass. «Ich verspüre so viel Freude wie schon lange nicht mehr», sagt Kupferschmied. Sie hat Kollegen aus der Freeride-Szene getroffen, Enduro und Downhill heissen in Ergänzung zum Cross Country ihre neuen Disziplinen. Sie trainiert nicht mehr ausschliesslich alleine nach Wattzahlen und Pulsfrequenzen – klar spult sie weiterhin ihre Kilometer ab – doch vermehrt übt sie nun in Begleitung von anderen Freeride-Kollegen Sprünge und Tricks. «Immer höher, immer weiter – das macht süchtig. In mir ist ein neues Feuer entfacht.»