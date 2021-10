Armee feiert Jubiläum in Thun – Während 100 Jahren mehr als nur Spuren im Sand Über die 100-jährige Geschichte des heutigen Armeelogistikcenters Thun orientiert ein 250 Seiten starkes Buch. Es wurde am Freitag feierlich präsentiert. Thomas Feuz

Ein Buch und seine Macher: Die Projektleitung mit Marina Hofer und Karl Wüst (links und rechts aussen), Chef ALC-T Werner Gisler (mit Buch), Alt-Generalstabschef Arthur Liener und die beiden Autoren (2. von links und rechts). Foto: Thomas Feuz

Nach dem 200-Jahr-Jubiläum des Waffenplatzes Thun, das im Sommer 2019 gefeiert wurde, steht ein nächstes Jubiläum an: 100 Jahre Armeemotorfahrzeugpark Thun (AMP). Dessen Entwicklung widmet sich ein reich illustriertes Buch.

Entstanden ist das Werk unter der Projektleitung von Karl Wüst, Chef Auftragssteuerung des heutigen Armeelogistikcenters Thun ALC-T. Stilecht ziert ein stilisierter Reifenabdruck das in Feldgrau gehaltene Buchcover.

Interne Querelen

In ihrem Werk «100 Jahre AMP Thun» spannen die beiden Autoren Kurt Schuler und Roland Jungi einen Bogen von der Inbetriebnahme des damaligen Motorwagenparks Thun per 1. November 1921 bis zur Gegenwart. Dass der Gründungsakt eine längere Vorgeschichte hatte, ist nicht weiter erstaunlich. So berichtet das Buch etwa über interne Querelen zwischen der Generalstabsabteilung und der Kriegstechnischen Abteilung, die schliesslich durch Beschluss des Militärdepartements beigelegt wurden.