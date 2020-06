Live aus dem Kornhausforum – Wächst Bern schon bald über seine Grenzen hinaus? Die Debatte über eine Grossfusion rund um die Stadt Bern wird fortgesetzt. Verfolgen Sie die Diskussion aus dem Kornhausforum im Livestream und stellen Sie in der Kommentarfunktion Fragen, die direkt am Podium beantwortet werden.

Wächst die Stadt Bern schon bald über ihre Grenzen hinaus? Ende Jahr wollen die Gemeinden Bern, Bolligen, Bremgarten, Frauenkappelen, Kehrsatz und Ostermundigen einen Grundsatzentscheid darüber fällen, ob sie gemeinsame Fusionsverhandlungen aufnehmen. Würde dabei Eigenständigkeit verloren gehen? Liessen sich Kräfte bündeln? Über solche und weitere Fragen wird am Donnerstag Abend im Berner Kornhausforum diskutiert.

Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried, der Ostermundiger Gemeindepräsident Thomas Iten und Felix Walter, der Verfasser der Fusions-Machbarkeitsstudie erläutern Vor- und Nachteile des Projekts. Anschliessend stellen Sie sich den Fragen des Publikums. Wegen der eingeschränkten Versammlungsfreiheit ist die Anzahl Plätze vor Ort stark begrenzt.

Fragen an die Teilnehmer der Veranstaltung können auch direkt in das Kommentarfeld unter diesem Artikel eingegeben werden. Die Fragen werden an die Podiumsteilnehmer weitergeleitet und direkt beantwortet.

( red )