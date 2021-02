Im ersten Heimspiel 2021 – Wacker unterliegt auch St. Gallen Die Thuner Handballer verlieren erneut (29:31). Gegen die Ostschweizer scheitern sie vorab an Keeper Aurel Bringolf, der 18-mal pariert. Adrian Horn

Verarbeiten einen weiteren Rückschlag: die Spieler von Wacker Thun. Foto: Manuel Zingg

Zwei Spiele, zwei Niederlagen – der Start ins neue Jahr ist Wacker missglückt. Die Thuner verlieren drei Tage nach der 24:31-Pleite in Kriens auch gegen St. Otmar. 29:31 unterliegen sie den St. Gallern.

Gegen die abgeklärten, soliden Ostschweizer nimmt Martin Rubins Team im ersten Heimspiel seit dem 22. Dezember nie richtig Fahrt auf. Nicolas Raemy und Lukas von Deschwanden, die Schlüsselspieler, zeigen sich gegenüber dem Auftritt im Luzernischen jüngst verbessert; zu vieles aber ist am Sonntagabend von ihnen abhängig.

Kurz vor der Pause scheinen die Berner Oberländer die eher bessere Mannschaft zu sein; sie gehen kurzzeitig in Führung, obwohl sie in der Startphase sehr oft an Otmar-Keeper Aurel Bringolf scheiterten.

Der Nationaltorhüter ist mit am Ende 18 Paraden Matchwinner. Gross spielt er nicht zuletzt Mitte der zweiten Hälfte auf, als die Gäste die Differenz schaffen.

Rang 7 belegen die Thuner unverändert. Der Rückstand auf die Spitze ist beträchtlich.