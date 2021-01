Nicolas Suter – Wacker und die nächste erstaunliche Rückkehr Die Thuner holen sich mit dem Regisseur ein weiteres zentrales Mitglied des Meisterkaders von 2018 wieder. Der Aargauer beendet sein Norwegen-Abenteuer. Adrian Horn

Ein Leader: Nicolas Suter pflegte bei Wacker voranzugehen. Foto: Markus Grunder

Nein, so hatte er sich das nicht vorgestellt. Land und Leute wollte Nicolas Suter kennen lernen, die Kultur und das offenbar so aufregende Oslo – die Stadt, von der Kumpel Viktor Glatthard immer schwärmte. Der 26-Jährige plante, an der angesehenen Universität zu studieren, in der Liga des zweimaligen Vizeweltmeisters vor vollen Rängen Handball zu spielen. Und: als Mensch weiter zu reifen, Kontakte zu knüpfen.

Die Pandemie machte all das zunichte.

Davon profitiert Wacker gewissermassen. Der Aargauer kehrt nach der Saison vom Spitzenverein Haslum in die Schweiz zurück: nach Thun. Ein Jahr nach Lukas von Deschwanden holen sich die Berner Oberländer damit einen weiteren Spitzenspieler wieder.