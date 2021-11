Beide Berner Handballclubs siegen – Wacker und der BSV stehen im Cup-Viertelfinal Tobias Baumgartner feiert sein Comeback, der UHC Thun den ersten Saisonerfolg – und «Breitsch» bald den Aufstieg? News aus der Region. Adrian Horn

Wackers Kreativspieler Nicolas Raemy (links) ist genauso wieder fit wie BSV-Captain Tobias Baumgartner. Archivfoto: Marcel Bieri

SCL: Derselbe Gegner, ein völlig anderes Spiel

Am Freitag verlor der SC Langenthal zu Hause gegen Thurgau 3:4 nach Penaltyschiessen. Keine 48 Stunden später bezwingen die Oberaargauer denselben Widersacher auswärts gleich 4:0. Der dreimalige Swiss-League-Meister ist damit wieder über dem Strich klassiert.

Huttwil klettert auf Platz 2

Im Spitzenkampf der Mysports League schlägt Huttwil Dübendorf 3:2. Die Oberaargauer überholen die Zürcher in der Tabelle. Sie sind auf Rang 2 klassiert – Leader Seewen hat lediglich einen Zähler mehr auf dem Konto. Gleichfalls erfolgreich ist Thun, das Basel 3:1 bezwingt. Niederlagen kassieren Wiki-Münsingen (0:4 gegen Arosa) und Lyss (1:5 in Chur).

Breitenrain baut den Vorsprung aus

In der nahenden Winterpause werden sich die Verantwortlichen des FC Breitenrain ernsthaft mit dem Szenario Aufstieg befassen müssen. Neu liegen die Stadtberner in der Promotion League sechs Punkte vor der zweitplatzierten AC Bellinzona – die gegen YB II nur 1:1 spielt. «Breitsch», der ungeschlagene Quartierclub, gewinnt beim FC Rapperswil-Jona 1:0. Loris Lüthi trifft in der zweiten Hälfte nach einem Eckball Marco Hurters. In der 1. Liga kassiert der zuletzt überzeugende FC Köniz eine für ihn ärgerliche Niederlage. Obwohl Ex-Profi Stephan Andrist einmal mehr trifft, verlieren die Gäste bei Schlusslicht Zug 2:3. Der FC Langenthal (2:0 gegen Buochs) bestätigt die starke Form genauso wie die 2. Mannschaft des FC Thun, die Sarraz 3:1 schlägt. Der FC Münsingen holt beim 1:1 gegen Wohlen einen Punkt.

Raemy und Baumgartner sind wieder fit

Beide Berner Nationalliga-A-Handball-Clubs haben unverändert Chancen auf den Cupsieg. Der BSV steht nach dem 29:26-Sieg nach Verlängerung gegen Basel genauso im Viertelfinal wie Wacker Thun, das mit Chenois Genf gleichfalls einen Vertreter der höchsten Spielklasse besiegt (33:27). Ihr Comeback und gleichzeitig das Saisondebüt feiern BSV-Captain Tobias Baumgartner und Nicolas Raemy, ein Eckpfeiler der Oberländer. Derweil gehen die besten Berner Vereine bei den Frauen mit einem Punktgewinn in die Winterpause. Herzogenbuchsee und Rotweiss Thun trennen sich im Derby 23:23.

Siege für Köniz, Wiler und Thun

Unihockey-Meister Köniz gewinnt das Spitzenspiel gegen GC 3:2. Rückkehrer Jan Zaugg erzielt in Zürich den entscheidenden Treffer. Die Berner weisen nun mehr Zähler, aber noch immer den schlechteren Punkteschnitt als GC auf, weil sie eine Partie mehr absolviert haben. In der zwölften Runde zum ersten Saisonsieg gelangt Thun. Die Oberländer schlagen Sarnen, den Zweitletzten, 5:4. Im umkämpften Berner Duell bezwingt Favorit Wiler-Ersigen die Tigers Langnau dank starkem Schlussdrittel 4:3.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

