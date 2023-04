Das Handball-Playoff beginnt – Wacker trifft auf Pfadi Winterthur, der BSV auf GC Die Berner Handballclubs gewinnen ihre letzten Qualifikationsspiele und bekommen es im Viertelfinal mit Zürcher Widersachern zu tun. Adrian Horn

Ein Klassiker im Schweizer Handball: Wacker (im Bild: Nicolas Raemy) versus Pfadi. Archivfoto: Markus Grunder

Es ist ein würdiger Abschluss, und in seinem Fall will das was heissen. Sieben Tore erzielt Lukas von Deschwanden im letzten Qualifikationsspiel seiner Karriere, welche nach der laufenden Saison enden wird. Auch wegen eines weiteren herausragenden Auftritts ihres ewigen Topskorers bezwingen die Thuner GC zu Hause 26:22. Den ansprechenden 6. Rang belegt Wacker nach einer mitunter komplizierten Hauptrunde, in der mit Nicolas Raemy eine Schlüsselfigur weitgehend fehlte. Gegner in der bevorstehenden Playoff-Viertelfinal-Serie ist Pfadi Winterthur (3.).

Auf die Zürcher trafen die Berner Oberländer in der Vergangenheit oft, etwa 2018, als sie Meister wurden. Im letzten Jahr scheiterten sie in der Vorschlussrunde am unbequemen Pfadi. Sie sind heuer erneut Aussenseiter, wieder aber verfügen sie sehr wohl über die Möglichkeiten, die Winterthurer zu schlagen. Zuletzt zeigte sich Remo Badertschers Team in guter Verfassung, überdies ist Raemy seit dem GC-Spiel wieder an Bord.

Gleichfalls mit einem Zürcher Vertreter zu tun kriegt es der BSV Bern. Er trifft auf ebendieses GC, das in der Qualifikation einen Punkt mehr geholt hat, diese auf Rang 4 und damit unmittelbar vor Martin Rubins Team beendet.

Der BSV ist Favorit – entgegen der Papierform

36:28 gewinnen die Berner am frühen Sonntagabend in Kreuzlingen – und spielen dabei über weite Strecken jenen Tempohandball, der dem Trainer vorschwebt. Rechtsflügel Simon Getzmann glänzt, indem er neun Tore wirft.

Simon Getzmann freut sich über einen seiner Treffer. Archivfoto: Andreas Blatter

Der BSV ist gegen GC aufgrund der in den letzten Monaten gezeigten Leistungen zu favorisieren, auch wenn er wie Wacker zunächst auswärts antreten muss. Sollte er sich in der Best-of-5-Serie durchsetzen, träfe er anschliessend voraussichtlich auf Qualifikationssieger Kriens mit Ausnahmekönner Andy Schmid.

Die Viertelfinals sollen am Donnerstag beginnen und über die Feiertage fortgesetzt werden; die Spieldaten stehen aber noch nicht fest.

