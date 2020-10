Vizecaptain Reto Friedli – Wacker Thuns Anführer tritt zurück Der Kreisläufer läuft bloss noch bis Ende Saison für die Berner Oberländer Handballer auf. Diese verlieren im 32-Jährigen mehr als einen Spieler. Adrian Horn

Reto Friedli Anfang Jahr in einem seiner zahlreichen Derbys. Foto: Christian Pfander

Der Tag, an dem Wacker Thun Ende Saison jene ehren wird, die gehen, gerät ausgesprochen emotional. Vor wie vielen Leuten auch immer das passieren wird.

Die Berner Oberländer verlieren im Frühsommer 2021 neben Coach Martin Rubin mit Reto Friedli eine andere prägende Figur dieser so erfolgreichen Ära. Der Kreisläufer wird 32-jährig zurücktreten. Rubin, die Berner Handballlegende, und Friedli, dieser so charismatische Vorkämpfer: Sie waren, ja, sie sind die Gesichter einer Mannschaft, die viermal den Cup und zweimal die Meisterschaft gewonnen sowie 2013 und 2018 in der Champions League gespielt hat.