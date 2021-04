Gegen GC vom 16:19 zum 24:21 – Wacker Thun und die unfassbare Schlussphase Die Berner Oberländer Handballer siegen in Zürich, obwohl sie oft und teils deutlich in Rückstand liegen. Federführend sind die Gewinner der letzten Wochen. Adrian Horn

Begeisterung aufseiten Wackers: Die Thuner drehen das Spiel in Zürich. Archivfoto: Markus Grunder

Als Nicolas Raemy elf Minuten vor dem Ende mit seinem Wurf scheitert, scheint die Partie gelaufen. 16:19 liegen die Thuner im Hintertreffen; ihnen droht abermals eine Niederlage in der Zürcher Saalsporthalle.

Die zuvor ereignisarme Begegnung nimmt eine Wende, die man so nicht für möglich hält. Auf einmal resultiert aus jedem Wacker-Angriff ein Treffer, die Gäste schaffen im Nu Anschluss und Ausgleich, kurz vor Schluss liegen sie gar mit vier Toren Differenz vorn. 24:21 gewinnen sie ein Spiel, das sie gefühlt bereits verloren hatten. Den finalen Teil des Duells entscheiden sie 8:2 (!) für sich.

Die Formkurve stimmt

Zumindest mitverantwortlich für das, was sich da am Ende tut, sind Yannick Schwab, Ron Delhees und Keeper Flavio Wick – Akteure, welche bis vor wenigen Wochen aus verschiedenen Gründen zumeist maximal Nebenrollen bekleideten und so was wie die Gewinner der letzten Partien sind. Kreisläufer Schwab und Linkshänder Delhees gefallen auch gegen GC durch hohe Effizienz, der eingewechselte Wick weist eine mit über 40 Prozent überragende Abwehrquote aus.

Wichtig ist der Sieg im Hinblick auf den Qualifikationsrang, der bestimmt, auf wen Martin Rubins Team im Playoff treffen wird. Vor allen Dingen aber bestätigt er den für die Berner Oberländer erfreulichen Trend der jüngsten Zeit. Der zweimalige Meister ist nach einer lange schwierigen Saison offenbar bereit für die Ausmarchung.

