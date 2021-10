Bei Martin Rubins Rückkehr – Wacker Thun schlägt den BSV Bern im Derby Die Oberländer Handballer gewinnen den innerkantonalen Vergleich 26:24 – vorab dank Keeper Flavio Wick, der gross aufspielt. Adrian Horn

Matchwinner Flavio Wick (links) und Lukas von Deschwanden, Wackers Co-Captain, feiern – die Thuner bezwingen den BSV. Archivfoto: Marcel Bieri

Das Wiedersehen mit seinem Ex-Club endet für Coach Martin Rubin in einer Niederlage. 24:26 unterliegt er mit dem BSV Bern den Thunern, die in der Rangliste am Kantonsrivalen vorbeiziehen und ihre starke Verfassung bestätigen.

In einem bis in die Schlussminute spannenden Derby machte Flavio Wick den Unterschied. Wackers Keeper glänzte mit der unüblichen Abwehrquote von 50 Prozent. Er parierte beim Stand von 25:23 den Penalty von Simon Getzmann. Hätte dieser getroffen, wären die Gastgeber in ihrem letzten Angriff unter erheblichem Druck gestanden. Insgesamt verwarf der BSV gleich drei Siebenmeter.

Der Vergleich der beiden Berner Teams geriet mitreissend und kampfbetont, fand spielerisch aber nicht auf allerhöchstem Niveau statt, auch weil beidseits wichtige Leute fehlten.

Während Wacker zum vierten Mal in Folge nicht verlor, unterlag der mit drei Siegen in die Saison gestartete BSV wie jüngst gegen St. Gallen. Sein Hoch ist zumindest für den Moment zu Ende.

