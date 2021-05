Kriens steht im Halbfinal – Wacker Thun scheitert in der Verlängerung Die Saison der Berner Oberländer Handballer ist zu Ende. 29:32 unterliegen sie den Luzernern nach packenden 70 Minuten. Adrian Horn UPDATE FOLGT

Am Boden: Gabriel Felder und Wacker Thun verpassen den Halbfinaleinzug. Foto: Christian Pfander

Die Ära des so erfolgreichen Trainers Martin Rubin in Thun – sie ist zu Ende, nach 14 Jahren. Genauso wie die Karriere von Charakterkopf Reto Friedli.

Wacker scheitert im Playoff-Viertelfinal an Kriens – und zwar so knapp, wie es nur geht. Die Luzerner setzen sich in der Verlängerung des letzten Spiels durch. 32:29 gewinnen sie. In der Vorschlussrunde trifft die Mannschaft von Coach Goran Perkovac auf Kadetten Schaffhausen. Aufgrund ihrer jüngsten Darbietungen ist sie klarer Aussenseiter.

Sehr wenig fehlte – und die Berner Oberländer kämpften nun gegen die Nordostschweizer um den Finaleinzug. In der Schlussphase der regulären Spielzeit machten sie den eher besseren Eindruck und legten jeweils vor. Im letzten Angriff vermochten sie nicht zu reüssieren; der ansonsten überragende Lukas von Deschwanden – er erzielte 13 Tore – scheiterte aus der Distanz.

Die Thuner waren in der addiert 10-minütigen Verlängerung handicapiert. Dario Lüthi, einer ihrer letzten grossgewachsenen Verteidiger, hatte die dritte 2-Minuten-Strafe und damit die Rote Karte kassiert. In der Folge fiel es den Luzernern spürbar leichter, zu guten Möglichkeiten zu kommen.

Der zweimalige Meister musste in Sursee wie im Match davor auf sieben Akteure verzichten, darunter auf Kreativkopf Nicolas Raemy. Der Nationalspieler wurde im rechten Rückraum von Eigengewächs Ivan Chernov vorzüglich ersetzt. Sieben Treffer warf der Teenager. Allein: Selbst das reichte nicht zum Halbfinaleinzug.

