Heimteam gewinnt Derby – Wacker sichert sich Platz 6 Wacker Thun hat den BSV Bern 30:26 bezwungen. Die Thuner schliessen die Regular Season vor den Bernern ab, die Playoff-Gegner stehen noch nicht fest. Reto Pfister

Gabriel Felder (Wacker, links) erzielte im Derby sieben Tore. Foto: Patric Spahni

Es war ein umkämpftes Spiel, dieses dritte Berner Derby der Saison zwischen Wacker Thun und dem BSV Bern. Die Gastgeber gingen mit einem 17:14-Vorsprung in die Pause und verteidigten diesen in der zweiten Halbzeit. Wacker erzielte dabei in den kritischen Momenten wichtige Tore, während der BSV dies nicht tat und zweieinhalb Minuten vor Schluss die letzte Gelegenheit zum Anschluss vergab. Matthias Gerlich, zuvor in sechs Versuchen stets erfolgreich, scheiterte mit einem Siebenmeter an Torhüter Marc Winkler. Wacker gewann das Spiel 30:26.

Elfmal erfolgreich war Wackers Topskorer Lukas von Deschwanden, der damit die Marke von 1500 Treffern in der obersten Schweizer Liga übertroffen hat.

Die Oberländer haben sich mit dem Sieg Platz 6 in der Regular Season gesichert, die Stadtberner sind Siebte. Wacker trifft damit im Playoff-Viertelfinal auf den Dritten der Abschlusstabelle, der BSV auf den Zweiten. Wer das sein wird. steht nach dem überraschend klaren 37:26-Erfolg von Kriens-Luzern gegen Kadetten Schaffhausen noch nicht fest.

Sicher ist nur, dass die Kadetten nicht mehr Erste werden können und eines der Berner Teams gegen sie spielt. Gewinnt Kriens-Luzern am nächsten Donnerstag bei Suhr Aarau nicht, spielt Wacker gegen die Innerschweizer, der BSV gegen die Schaffhauser. Bei einem Sieg von Kriens sind die Kadetten Wackers Gegner, für den BSV würde auch der Ausgang des letzten Quali-Heimspiels der Thuner gegen Pfadi Winterthur eine Rolle spielen. Verlieren die Winterthurer in der Lachenhalle, könnten sie punkto Tordifferenz hinter Kriens zurückfallen, so dass für die Berner alle drei Spitzenteams noch als Kontrahenten in Frage kommen.

