Die Thuner erzwingen Spiel 4 – Wacker kommt zu spät – und Kriens nie an Die Berner Oberländer Handballer glänzen in einer hochgradig merkwürdigen Partie, erinnern an ihre besten Tage und verlängern die Saison. Adrian Horn

Die Matchwinner: Flavio Wick und Topskorer Lukas von Deschwanden feiern den Sieg. Foto: Marcel Bieri

Chancenlos waren sie, bisweilen überfordert, mindestens eine Klasse schlechter. Deutlich verloren die Thuner die ersten beiden Partien der Serie. In Kriens erscheinen sie mit reichlich Verzug. Ihr Saisonende ist wahrscheinlich. Keiner mehr glaubt an sie, vielleicht noch nicht mal sie selber.

Und dann führen sie nach neun Minuten 6:1.

31:25 gewinnen sie eine Partie, die alles beinhaltet – bloss das nicht, was man erwartet hat. Die in dieser Saison bislang so stabilen, so souveränen Luzerner: Sie präsentieren sich in rätselhaft schwacher Verfassung, agieren zumindest in der ersten Hälfte geradezu inferior, desolat. Energie- und kraftlos spielen sie, mit seltsam anmutender Körpersprache. Lethargisch gerät ihr Auftritt. Sie finden nie in die Partie. Und stehen auf einmal unter Druck.