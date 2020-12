Thuner in Quarantäne – Wacker-Heimspiel gegen GC ist abgesagt Das Fanionteam von Wacker Thun muss in Quarantäne. Darum ist das Heimspiel von Samstag, 5. Dezember, gegen Rekordmeister GC abgesagt.

Das Heimspiel von Wacker Thun gegen Rekordmeister GC ist abgesagt – das ganze Fanionteam der Thuner befindet sich wegen zwei positiven Covid-19-Fällen in Quarantäne. Foto: Patric Spahni

Das Heimspiel von Wacker Thun gegen GC Amicitia Zürich von Samstag, 5. Dezember, ist abgesagt. Bei den standardmässigen Tests einen Tag vor der Partie wurden in der ersten Mannschaft von Wacker Thun Spieler positiv auf Covid-19 getestet. Dies teilt der Verein auf der Website und auf Instagram mit. «Die darauffolgenden Abklärungen mit dem Kantonsarzt haben ergeben, dass sich sämtliche Spieler, Trainer und Betreuer der Mannschaft unmittelbar in Quarantäne begeben müssen», so die Mitteilung weiter. Die Partie gegen den Rekordmeister werde neu angesetzt.

Den zwei betroffenen Spielern von Wacker Thun gehe es gut, sie würden bis dato keinerlei Symptome. Auch der Rest der Mannschaft sei wohlauf. Wie es nach der angeordneten Quarantäne weitergehen wird, werde der Verein im Verlauf der nächsten Tage kommunizieren.

pd/ngg