38:33-Derbysieg für die Thuner – «Wacker hat unsere Fehler eiskalt bestraft» Spektakel im Oberland: Wacker Thun schlägt den BSV Bern in einem unterhaltsamen Derby mit 38:33. «Wacker hat unsere Fehler eiskalt bestraft», sagt BSV-Captain Tobias Baumgartner. Yannis Lüthi

Die Thuner überzeugten im Derby mit ihrer Deckungsarbeit: Berns Felix Aellen (in Weiss) wird von Thuns Dario Lüthi am Durchbruch gehindert. Foto: Daniel Teuscher

Es ist eine entscheidende Szene am Samstagabend im Derby zwischen Wacker Thun und dem BSV Bern: In der 51. Minute gewinnt der Mann des Spiels seitens der Thuner, Max Dannmeyer, in der eigenen Hälfte einen Zweikampf und lanciert Nino Gruber. Der Flügelspieler kann Tempo aufnehmen und erzielt im Fallen das Tor zur vorentscheidenden 31:27-Führung.

«Wir haben heute ganz bewusst früh in der Partie viele Wechsel getätigt.» Remo Badertscher, Trainer Wacker Thun

Diesen 4-Tore-Vorsprung geben die Oberländer nicht mehr her und bezwingen die Stadtberner am Schluss verdient mit 38:33. «Wir haben heute ganz bewusst früh in der Partie viele Wechsel getätigt. Das gab uns die nötige Energie, um in den entscheidenden Phasen den Bernern davonzuziehen», bilanziert Wacker-Coach Remo Badertscher nach dem Derby.

Wackers Nino Gruber versenkt gegen BSV-Goalie Aurel Bringolf eins seiner vier Tore. Foto: Daniel Teuscher

BSV startet besser

Doch von vorn: Bereits in den ersten Minuten des Spiels wird klar, dass beide Mannschaften nach ihren Siegen unter der Woche mit viel Selbstvertrauen auftreten. Was die 910 Fans in der Lachenhalle in den ersten zwölf Minuten zu sehen bekommen, ist ein Offensivspektakel par excellence. Acht der zwanzig Goals fallen innerhalb von eineinhalb Minuten. Das Team von Coach Martin Rubin hat in dieser Phase leicht Überhand und führt zwischenzeitlich mit drei Toren Vorsprung. Bis zur 24. Minute hält die Führung, ehe Gruber die Thuner erstmals in Front und die Lachenhalle zum Toben bringt.

Berns Matthias Widmer (in Weiss) setzt sich gegen Ron Delhees (r.) durch. Foto: Daniel Teuscher

Max Dannmeyer beim Wurf: Dem Wacker-Spieler gelingt vor 910 Zuschauerinnen und Zuschauer eine sehr gute Partie. Er trifft achtmal. Foto: Daniel Teuscher

Vor Ende der ersten Halbzeit greift der Thuner Topscorer Lukas «Uri» Von Deschwanden in die Partie ein. Innerhalb von zwei Minuten beweist er mit drei guten Aktionen, weshalb seine Präsenz für die Mannschaft von so grosser Bedeutung ist. Da sich «Uri» laut Angaben von Wacker-Trainer Badertscher derzeit noch von einer Krankheit erholt, bleibt es bei diesem Kurzeinsatz.

«Wacker hat in der zweiten Welle unsere Fehler eiskalt bestraft.» Tobias Baumgartner, Captain BSV Bern

Nach einer fulminanten ersten Halbzeit und dem Pausenresultat von 19:17 zieht Wacker in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich mit fünf Toren davon. Doch der BSV verkürzt 15 Minuten vor Schluss aus Sicht der Berner nochmals auf 26:27. Der Ausgleich will den Stadtbernern jedoch nicht gelingen. Die Oberländer setzen eine Schippe drauf und stellen rasch einen 3-Tore-Vorsprung her. «Wacker hat in der zweiten Welle unsere Fehler eiskalt bestraft – die Thuner haben verdient gewonnen», findet BSV-Captain Tobias Baumgartner.

Rubin unzufrieden mit der Deckung

Nach dem erwähnten Treffer von Gruber zum 31:27 spielen die Thuner die letzten Minuten äusserst abgeklärt zu Ende. Flavian Römer gelingt gar noch ein Tor aus der eigenen Hälfte. Das 19-jährige Eigengewächs, das in dieser Saison in erster Linie Erfahrung sammeln möchte, zeigt im Derby eine starke Leistung. Der Rückraumspieler versenkt fünf seiner sechs Abschlussversuchen im Tor. «Ich bin sehr zufrieden und dankbar, dass mir das Trainerteam heute das Vertrauen geschenkt hat und ich zu so viel Einsatzzeit gekommen bin», sagt ein gut gelaunter Römer nach Spielschluss.

Die Thuner jubeln (v. l.): Nino Gruber, Marc Winkler und Jannick Sorgen feiern den wichtigen Derby-Sieg. Foto: Daniel Teuscher

«Wir haben zu viele unnötige technische Fehler gemacht, und unsere Deckung war ein weiteres Mal ungenügend.» Martin Rubin, Trainer BSV Bern

Weniger glücklich ist Martin Rubin nach der 33:38-Niederlage seines Teams. Der ehemalige Wacker-Coach findet klare Worte für die gezeigte Leistung: «Wir haben zu viele unnötige technische Fehler gemacht und unsere Deckung war ein weiteres Mal ungenügend.» Der BSV-Coach hofft, schon bald wieder auf seine verletzten Spieler zurückgreifen zu können. «Es wäre für uns enorm wichtig, in der Deckung über längere Zeit mit den gleichen Formationen spielen zu können und nicht immer wieder alles umstellen zu müssen», sagt Rubin.

Dank des Derbysiegs überholt Wacker die Stadtberner in der Tabelle und liegt neu mit elf Punkten aus 13 Spielen auf dem sechsten Tabellenplatz – der BSV Bern belegt mit neun Punkten den siebten Rang. Für die Oberländer geht es am Mittwochabend zu Hause weiter gegen den RTV 1879 Basel. Einen Tag später wartet auf den BSV Bern das Auswärtsspiel gegen GC Amicitia Zürich.

