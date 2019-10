Wacker hat Oberwasser in Baden

Die Thuner hatten einen guten Start hingelegt, rasch mit zwei Toren Unterschied geführt und den Vorsprung nach einer Viertelstunde kontinuierlich erhöht. 31:23 siegten die Berner Oberländer, angeführt von Regisseur Ivan Wyttenbach, der 11-mal traf, und Keeper Marc Winkler, der wie am Samstag im EHF-Cup-Qualifikationsspiel gegen Bocholt exzellent hielt. Martin Rubins Team zeigte sich gegenüber dem missratenen Auftritt am Wochenende stark verbessert und erinnerte vielmehr an die glanzvolle Darbietung von Mitte letzter Woche, als es in der Meisterschaft das zweitklassierte Kriens dominiert hatte. Der Coach konnte wieder auf die mit einer Doppellizenz ausgestatteten Talente Roman Bouilloux, Marco Giovanelli und Nino Gruber zählen, weshalb er das Kontingent an Spielern trotz sechs Ausfällen ausschöpfte.

Die Thuner stehen damit im Viertelfinal, wo sie auf starke Gegner wie Schaffhausen und Winterthur treffen könnten. Nicht dabei sind unter anderen der BSV Bern, der in der letzten Runde scheiterte, und der HS Biel, der Kriens unterlag.