BSV verliert das Derby – Wacker befreit sich aus dem Tief Wacker Thun hat das Derby beim BSV Bern 28:24 gewonnen. Zuvor waren die Oberländer sieben Spiele sieglos gewesen. Reto Pfister

Kompakte Abwehr: BSVs Tobias Baumgartner wird von Wackers Gabriel Felder und Jonas Dähler gestoppt. Foto: Manuel Zingg

Die Befreiung. Die Spieler von Wacker Thun reissen nach dem Schlusspfiff die Arme hoch, freuen sich über einen Sieg. Bilder, die man seit über einem Monat nicht mehr gesehen hat. Mit 28:24 haben sie das Derby in der Gümliger Ballsporthalle gegen den BSV Bern gewonnen, nach sieben Partien ohne Vollerfolg endlich wieder einmal zwei Punkte geholt.

Starke Abwehr

Die Oberländer taten das, was sie in ihrer Situation tun mussten. Sie agierten als kompakte Mannschaft, waren bestrebt, sich gemeinsam aus dem Tief zu ziehen. Die Basis zum Erfolg legten sie durch eine starke Abwehrleistung, dahinter überzeugte Torhüter Flavio Wick mit 13 Paraden. In der Offensive waren die Thuner auf Sicherheit bedacht; sie spielten ihre Angriffe oft langsam und bis an die Grenze des Zeitspiels aus.

Ein Rezept, das besonders in der zweiten Halbzeit sehr gut aufging, als Wacker früh fünf Tore Vorsprung aufwies. «Dieser Sieg ist extrem wichtig für uns», strich Captain Jonas Dähler die Bedeutung des Derby-Erfolgs hervor. «Wir haben einen wichtigen Schritt gemacht und gewinnen so hoffentlich auch wieder Sicherheit und Stabilität in unserem Spiel.»

Endlich wieder Jubel bei Wacker (von links nach rechts): Lukas von Deschwanden, Yannick Schwab, Jonas Daehler, Nicolas Raemy und Torhüter Flavio Wick nach dem Sieg gegen den BSV. Foto: Manuel Zingg

Man habe nie ein bestimmtes Grundniveau unterschritten und es diesmal auch geschafft, während der gesamten Partie mit der nötigen Intensität zu agieren. «Das hat uns beruhigt», meinte Dähler. «Wir erkannten, dass unsere Taktik aufgehen kann.» Keiner der Leistungsträger erwischte einen schlechten Tag, dazu kam auch das Glück des Tüchtigen in Form von Abprallern und eigentlich missglückten Pässen, nach denen der Ball wieder in den Händen eines Wacker-Akteurs landete.

Fehlendes Vertrauen

Während die Oberländer in der tristen Atmosphäre der fast leeren Ballsporthalle einen Schritt in die richtige Richtung ­machten, erlitt der BSV einen erneuten Rückschlag. Vor einer Woche hatten die Stadtberner mit einem Sieg gegen Pfadi Winterthur ein Signal ausgesandt, dass sie für Spitzenteams ein ernst zu nehmender Gegner sein können. Dieser Erfolg war nur ein zwischenzeitliches Hoch. «Uns fehlt das Vertrauen in die eigene Stärke», sprach der Rückraumschütze Matthias Gerlich Klartext.

Er habe gehofft, dass das Pfadi-Spiel die Verkrampfung löse. Offenbar sei dies aber nicht so gewesen. Nach der Auswärtspartie bei Suhr Aarau mit nur 13 erzielten Treffern agierte der BSV auch im Derby im Angriff oft mit wenig Überzeugung, fehlerhaft und liess alle Gelegenheiten aus, in der Schlussphase nochmals für Spannung zu sorgen. Den Anschluss an die Spitzengruppe hat das Team aus der Bundesstadt so verloren. Nur wegen der besseren Tordifferenz ist der BSV noch vor Wacker klassiert.