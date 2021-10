Tiere suchen ein neues Zuhause – Wachteln, Kaninchen, Hund und Katz Zusammen mit dem Tierheim Oberbottigen vermittelt diese Zeitung Tieren ein neues Zuhause. Aktuell sind es Wachteln, Hunde, Katzen und Kaninchen, welche auf ein Plätzchen warten. Christine Nydegger

Wachteln

Fotos: Christian Pfander

Auch Wachteln können Haustiere sein. Schlüpfen bei der Zucht viele männliche Tiere aus den Eiern, kann das zum Problem werden. Denn anders als die drei im Tierheim stehen die Wachtelhähne bald einmal in Konkurrenz zu einander. Vielleicht darum wurden die Tiere ausgesetzt. Die drei heissen jetzt Belle, Cinderella und Schneewittchen, denn die Tierheim-Frauen mussten sich ja zuerst einmal kundig machen in Sachen Wachtelhaltung und sie täuschten sich im Geschlecht; das kann vorkommen. Die drei werden entweder einzeln zu einer Gruppe weiblicher Tiere abgegeben, oder sie bleiben zusammen. Jetzt, wo sie sich so gut verstehen.

Willy

Die Menschen scheinen ihm ziemlich egal zu sein. Willy ist nicht menschbezogen, er ist sich quasi selber genug. Damit sich das ändert, braucht es von der menschlichen Seite her viel Geduld und Zeit. Und diese Zeit hatten seine Vorbesitzer nicht mehr, darum landete der neun Jahre alte Willy im Heim. Da er ein Jagdhund ist (Setter und Beagle) muss er an der Leine bleiben. Ihm ist eine ruhige und ländliche Umgebung sicher lieber, denn er ist bei vielen äusseren Reizen schnell mal überfordert. Zudem ist Willy wachsam und bellt öfter. In einer Blockwohnung könnte das Probleme machen.

Infos einblenden Die hier vorgestellten Tiere warten im Tierheim Oberbottigen auf neue Besitzer. Wer Interesse hat und die nötige Zeit und Geduld, ein Tier zu betreuen und, im Fall der Hunde, auch zu beschäftigen und zu erziehen, kann sich am ­kommenden Montag, 4. Oktober, von 9 bis 12 Uhr unter dieser Nummer melden:031 330 36 32

Toffy

Vorsichtig und von weitem schaut sich Toffy die fremden Leute an. Doch beim neun Jahre alten Kater siegt schliesslich doch die Neugier und er wagt sich hervor. Dieses Verhalten passt sehr zu seinem Charakter: Zuerst zurückhaltend, doch wenn er Vertrauen gefasst hat, kann er auch schmusen und verlangt seine Streicheleinheiten. Jedoch den Zeitpunkt und die Dauer bestimmt ganz allein Toffy, denn wenn es ihm nicht mehr passt, zeigt er das klar und deutlich. Er wird nicht zu kleinen Kindern vergeben und braucht einen eher ruhigen Haushalt und nach der Eingewöhnungszeit freien Auslauf.

Jakob und seine Frauen

Zu fünft bewohnen diese Zwergkaninchen zwei verbundene Gehege im Tierheim. Der weiss-schwarze Jakob und die schwarzen Weibchen Marisa, Madonna, Jolene und Joslyn. Die fünf hatten verschiedene «Bräschte», als sie ins Tierheim kamen. Aber jetzt haben sich alle so weit erholt, dass sie in einen neuen Lebensabschnitt starten können. Joslyn hat wohl schon ganz am Anfang ihres Lebens ein Ohr verloren. Der Stumpf muss nun regelmässig kontrolliert und gepflegt werden. Die fünf wollen zusammenbleiben, denn sie vertragen sich gut. Das ist bei Kaninchen nicht selbstverständlich, denn sie sind sehr wählerisch im Umgang, das heisst, wenn es nicht passt, kommt es häufig zu Streitereien. Sie werden nur in ein grosses, gut strukturiertes Aussengehege abgegeben.

Lery

Gestresst, unruhig und zittrig steht Lery vor der Kamera des Fotografen. Der drei Jahre alte Mischling kennt noch nicht viel von der Welt, und das meiste macht ihm extrem Angst. Lery braucht darum eine ruhige Umgebung und besonnene Menschen um sich herum, die bereits Erfahrung haben mit unsicheren Hunden. Gut wäre es für ihn auch, wenn er von einem sicheren und ruhigen Zweithund lernen könnte. Er wird sicher viel Zeit brauchen, um seine Angst zu verlieren und Sicherheit zu gewinnen. Lery sollte langsam auch an eine Hundeschule gewöhnt werden, denn er kennt das Hunde-ABC noch nicht. Aber grundsätzlich ist Lery ein freundlicher Hund, der mit viel Zuwendung sicher ein guter Begleiter wird.

Rischka

Rischka ist eine liebe kleine Katze, die gerne schmust und die Nähe der Menschen schätzt. Sie wurde gefunden und ins Tierheim gebracht, dort schätzt man, dass sie zwischen fünf und sieben Jahre alt ist. Rischka mag keine anderen Katzen und muss darum allein gehalten werden. Etwas grössere Kinder könnten für sie ein Problem sein. Nach der Eingewöhnungszeit braucht auch Rischka freien Auslauf.

Grace und Ludwig

Kaninchen Grace.

Kaninchen Ludwig.

Sie warten jetzt schon eine lange Zeit im Tierheim und es wird Zeit, dass sie dort ausziehen und einen neuen Lebensort finden. Ludwig, der braun-weisse Wuschelkopf hat sich mit der eher rabiaten Grace (graue Widderdame) arrangiert und lebt mit ihr einigermassen in Eintracht. Die beiden haben sich im Tierheim kennen gelernt und wollen darum zusammenbleiben. Ludwig ist nach einem Marderangriff auf dem rechten Auge blind und benötigt spezielle Pflege. Den neuen Besitzern können dadurch Tierarztkosten entstehen.

Börni

Er möchte gerne allein Prinz sein. Börni, der kleine Terriermischling, weiss wie fast alle Terrier, was er will und was nicht. Aber Börni hat Charme, und man hat das Gefühl, dass er einen anlächelt und sagt: «Ich will das nicht, basta.» Er ist bereits 12 Jahre alt, aber kleine Terrier sind zäh und können ohne weiteres 16 bis 17 Jahre alt werden. Und Börni ist auf dem besten Weg, ein solch rüstiger Senior zu werden. Denn er ist noch fit, spielt gern und kann auch noch einiges lernen. Er ist gern überall dabei und geniesst es auch, im Mittelpunkt zu stehen.

Freddie

Ein ganz besonderer schwarzer Kater, der einem schon mal über den Weg laufen kann. Er lebt frei ums Tierheim herum und holt sich sein Fressen in der Pikett-Wohnung im 1. Stock. Freddie kommt sofort, wenn er gerufen wird, und schaut mit seinen gelben Augen neugierig, wer da was von ihm will. Dabei holt er sich auch immer seine Streicheleinheiten ab. Das war alles ganz anders, als Freddie im Heim ankam. Er war scheu und niemand konnte ihn anfassen. Nun scheint er die Erfahrung gemacht zu haben, dass die Menschen mit ihm freundlich sind, wenn er das auch ist. Er sucht nun ein ruhiges Zuhause, in dem es keine anderen Katzen hat. Und: Freddie braucht weiterhin freien Auslauf, das ist er sich nun gewohnt und das geniesst er auch in vollen Zügen.

Tiago

Tiago ist ein Italiener. Er kommt aus einem dortigen Tierheim, weil dort die Chance auf eine Vermittlung an einen Lebensplatz klein war. Tiago ist drei Jahre alt und geniesst die neue Nähe zu den Menschen sehr. Und gleichzeitig ist er halt auch noch unsicher, denn er kennt vieles noch nicht. Unbekannte Geräusche erschrecken ihn, unbekannte Gegenstände machen ihm Angst. Er braucht darum Menschen, die ihn in seinem eigenen Tempo die Welt entdecken lassen. Das sollte in einer ruhigen Art und Weise geschehen und wird sicher viel Zeit brauchen. Im neuen Zuhause von Tiago sollte es keine andern Hunde oder Katzen haben und die Kinder sollten schon grösser sein. Jetzt, da er sich an die Nähe der Menschen gewöhnt hat, ist er halt nicht mehr gerne allein. Das muss Tiago in der nächsten Zeit noch üben.

Django

Django (7) ist ein ganz lieber Labrador-Rüde. Er hat Freude an kleinen Spaziergängen und schliesst sich den Menschen gern an. Er kam mit grossem Übergewicht ins Heim und macht jetzt eine Schlankheitskur. Überhaupt ist er voll im Training. Denn Django hat Gelenkprobleme und darf darum nicht mehr so viel Gewicht mit sich herumschleppen. Er möchte ein ruhiges Zuhause und würde einen grossen Garten sicher sehr schätzen. Dort könnte er es sich gut ausruhen. Aber nicht zu gut, seine Menschen müssen für Bewegung sorgen und Django auch öfter mal die eine oder andere Aufgabe lösen lassen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.