Nach den Wahlen in Ostermundigen – Wachablösungen und ein vakanter Sitz Ostermundigen hat gewählt – mittiger und linker, jünger und weiblicher. Was das für die Agglogemeinde und eine mögliche Fusion mit Bern bedeutet. Cedric Fröhlich





Bettina Fredrich hier auf einem Bild aus dem vergangenen Juli. Die SP-Frau forderte erfolglos Gemeindepräsident Thomas Iten heraus, errang aber einen Sitz im Gemeinderat. Aufgrund eines plötzlichen Todesfalls in der Familie bleibt offen, ob sie diese Wahl annimmt. Foto: Franziska Rothenbühler

Ostermundigen ist am Sonntag ein gutes Stück nach links gerückt. Ostermundigen hat sein Parlament deutlich verjüngt. Und in Ostermundigen gingen deutlich mehr Menschen an die Urnen als auch schon.