Beamten-Coup in der Romandie – Waadtländer Polizei fasst Einbrecherbande Die vier Männer haben 30 Einbrüche im Westschweizer Kanton verübt und dabei Gegenstände im Wert von über 300’000 Franken erbeutet.

Der Polizei des Kantons Waadt ist auf der Suche nach den Dieben ein Erfolg gelungen. Foto: Police vaudoise via Instagram (Symbolbild)

Die Waadtländer Polizei legte einer Einbrecherbande das Handwerk. Die vier Männer hatten zahlreiche Einbrüche in Geschäfte, Restaurants und Wohnungen verübt. Die Deliktsumme beläuft sich auf über 300'000 Franken.

Die Bande hatte es insbesondere auf Tresore abgesehen, wie die Kantonspolizei Waadt am Mittwoch mitteilte. Die Männer hätten die Tatsache ausgenutzt, dass viele Lokale wegen der Coronavirus-Krise zwischen März und April 2020 geschlossen gewesen sein.

Zwei Mitglieder der Bande wurden bereits im April bei einem Einbruch in ein Geschäft in La Sarraz VD auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die Ermittlungen führten nun zur Festnahme von zwei weiteren Tätern. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um zwei Kosovaren im Alter von 37 und 39 Jahren, die sich illegal in der Schweiz aufhalten.

Den vier Angeklagten werden mehr als 30 Einbrüche im Kanton Waadt zur Last gelegt. Die Männer erbeuteten dabei Geld und Gegenstände im Wert von mehr als 300'000 Franken. Zudem verursachten die Männer bei ihren Einbrüchen Schäden an den Tatorten in unbekannter Höhe.

SDA/fal