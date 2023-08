VW Caddy – Motel California Der VW Caddy California soll die Brücke zwischen Hochdachkombi und Camper schlagen. Die Frage lautet: Ist er ein Multitalent oder stellt er sich als Kompromiss heraus? Monika Grossen Rodriguez und Nina Treml

VW Caddy California: Ein Alltagswagen, der sich gelegentlich zu einem Camping-Abenteuer hinreissen lässt. Foto: Volkswagen

Mühelos bezwingt der VW Caddy die Steigung zum Col de la Croix und gleitet leise vom Saanenland in Richtung Genfersee. Der 1,5-Liter-Benziner mit 114 PS bringt den Wagen gut in Fahrt, das Fahrwerk wirkt ausgewogen – keine Spur von Nutzfahrzeugcharakter, ausser dass man angenehm hoch sitzt und eine gute Übersicht geniesst. Über den grossen, zentralen Touchscreen lassen sich Navigationssystem, Digitalradio sowie weitere nützliche Funktionen bequem bedienen, und auch das Wissen um moderne Fahrerassistenzsysteme an Bord sorgt für Entspannung. In Sachen Komfort gibt es nichts auszusetzen. Doch besteht der Caddy in der Variante California Maxi auch den Praxistest als Minicamper? Ein Wochenendausflug mit Übernachtung im Auto soll Klarheit schaffen.

Zunächst gibt es einen Zwischenstopp beim Schloss Chillon nahe Montreux. Die Suche nach einem Parkplatz gestaltet sich etwas schwierig – die 4,85 Meter Aussenlänge schränken die Auswahl ein. Nach einigen Ehrenrunden findet sich aber eine Lücke zwischen zwei Fahrzeugen, und hier zeigen sich die Vorteile der beiden hinteren Schiebetüren: Passagiere und Taschen verlassen den Fond, ohne Schrammen am eigenen oder an den benachbarten Autos zu riskieren.

Schlafraum für zwei

Ein weiteres Highlight ist das Panoramadach mit 1,4 Quadratmeter grosser Glasfläche über der ersten und zweiten Sitzreihe, das für viel Licht im Innenraum sorgt. Während der Fahrt ist die freie Sicht auf Berge und Wolken zwar den Passagieren vorbehalten, aber in der Nacht darf sich auch der Fahrer über das Dachfenster freuen. Dann nämlich, wenn er im Bett liegt und sich ein funkelnder Sternenhimmel vor seinen Augen ausbreitet.

Bevor es so weit ist, gilt es das Bett nach Ankunft an einem Bergsee im Wallis aber erst bezugsbereit zu machen. Die Dunkelheit ist bereits angebrochen, trotzdem klappt der Umbau zum Schlafzimmer problemlos. Nachdem die Sitze nach vorne geschoben und geneigt wurden, lässt sich das Bettgestell einfach aufklappen, flach legen und an der Karosserieinnenseite befestigen. Einzig das Kurbeln am Drehknopf zur Neigung des Fahrersitzes strapaziert die Nerven. Warum hier nicht der gleiche Hebel wie beim Beifahrersitz zum Einsatz kommt, ist schleierhaft.

Die 1,07 mal 1,98 Meter grosse Liegefläche reicht gerade so für zwei Erwachsene. Aufrecht zu sitzen, ist nicht möglich, daher findet das Umziehen draussen statt – unter der grossen Heckklappe, an der eine LED-Lampe immerhin für genügend Licht sorgt und sich ein optionales, teilweise aufblasbares Vorzelt daran befestigen lässt, das vor neugierigen Blicken schützt. Wer im Schlafraum weilt, muss zwangsläufig in die Horizontale, hat es dort aber recht bequem. Unbedingt empfehlenswert: eine dünne Schaumstoffauflage, damit man die Spalte in den Matratzen weniger spürt, und die optionale Standheizung, falls es nachts kühler wird. Immer an Bord sind Vorhänge, die sich an den Fenstern festmachen lassen.

Umfangreiche Campingausrüstung

Doch das «Motel California» ist mehr als nur ein mobiler Schlafraum: Im Heck befindet sich eine kleine Ausziehküche. Die obere Schublade enthält ein Gas-Kochfeld mit einer Alu-Abdeckung, die aufgeklappt als Windschutz dient. Die Gasflasche kommt im Fach hinter dem Küchenblock unter. In der unteren Schublade findet sich das Geschirr, ein Camping-Topf sowie Besteck, ja sogar ein Beutel für den Abwasch. Alles da, um am Morgen Wasser für den Kaffee zu kochen – oder als ambitionierterer Outdoor-Koch sein Porridge oder Frühstücksei zuzubereiten. Die Mini-Küche hinterlässt damit einen durchdachten, robusten und praktischen Eindruck. Gut zu wissen ausserdem, dass sie sich akustisch nicht bemerkbar macht: Während der Fahrt knarzt weder die Einrichtung, noch scheppert das Geschirr.

Die Mini-Küche hinterlässt einen durchdachten, robusten und praktischen Eindruck. Foto: Volkswagen

Zwei Klappstühle und ein Tisch komplettieren die Campingausrüstung. Schade zwar, beanspruchen sie den Stauraum neben dem Küchenblock, statt wie beim grösseren California auf VW T6-Basis in der Heckklappe unterzukommen. Aber wer den Outdoor-Trip sowieso nur zu zweit plant, kann durch den Ausbau der Rücksitze etwas mehr Platz für Gepäck und Sportgeräte gewinnen. Vor allem lohnt es sich, anstelle der 4,50 langen Basisversion ab 36’740 Franken die mindestens 4600 Franken teurere und 35 Zentimeter längere Maxiversion zu wählen – jedenfalls dann, wenn man gelegentlich zu der oben erwähnten Parkplatzsuche bereit ist.

Ob der VW Caddy California einen Kompromiss darstellt? Nein, nicht wenn man nur zu zweit campen geht und kein Problem damit hat, die meisten Tätigkeiten ausserhalb des Fahrzeugs zu verrichten. Im Alltag hat der Caddy sogar einen wesentlichen Vorteil: Während der VW California 6.1 und insbesondere der VW Grand California Camper sind, die sich auch im Alltag nutzen lassen, bleibt der Caddy durch und durch Alltagswagen, der sich gelegentlich zu einem Camping-Abenteuer hinreissen lässt.

