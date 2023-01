Eishockey: Fred Bommes gestorben

In der Nacht auf Freitag verstarb im Alter von 89 Jahren Fred Bommes, der von 1987 bis 1991 und von 1993 bis 1995 den SC Bern präsidiert hatte. Er übernahm den Vorsitz des finanziell angeschlagenen Vereins kurz nach dem Aufstieg am grünen Tisch. Trotzdem verkündete der gebürtige Düsseldorfer nach seiner Amtsübernahme im Casino Bern forsch: «Z’erscht holled mr dr Chübu – und nächär mached mr äs Fäscht, dass äs chlöpft und tätscht!»

Bommes’ hemdsärmliger Führungsstil passte nicht allen, aber mit ihm kehrte der Erfolg in den Berner Eishockeytempel zurück. Unter seiner Ägide wurde als Coach Bill Gilligan – damals in der Schweiz ein nahezu unbeschriebenes Blatt – verpflichtet. Und mit dem Amerikaner an der Bande ging es steil bergauf. Gut zwei Jahre nach seinem denkwürdigen Auftritt im Casino hatte Bommes sein Versprechen schon eingelöst: Denn 1991 stürzte Bern im Playoff-Final das «Grande Lugano» vom Thron, das zuvor dreimal in Folge den Titel geholt hatte.

Wurde 89 Jahre alt: der ehemalige SCB-Präsident Fred Bommes, hier im Jahr 1991. Keystone

Es war der Beginn einer aussergewöhnlichen Ära für den SCB mit drei Meistertiteln und einer Finalteilnahme in vier Jahren. Bommes tat alles für den Erfolg. In den Playoff-Finals gegen Lugano liess er die Mannschaft manchmal per Flugzeug (Belp–Agno retour) reisen, um den Spielern den mühseligen Osterverkehr am Gotthard zu ersparen.

Beim dritten Titel mit Gilligan als Trainer war der gelernte Chemigraf und Fotolithograf Bommes nicht mehr im Amt, das er kurz darauf noch einmal für zwei Saisons übernahm. Später, als der SCB finanziell stark Konkurs-gefährdet war, stand eine zweite Rückkehr zur Debatte. Soweit kam es letztlich nicht; und dank dem Einstieg der Valora Holding AG konnte Anfang 1991 der Konkurs verhindert werden. (ar)