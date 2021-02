Krone Rubigen – Vorzeigeprojekt gegen das Landgasthofsterben scheitert Eine Zukunftsplanung für die Krone Rubigen hätte Rezepte für bedrohte Gasthöfe liefern sollen. Doch das Projekt kommt nicht zustande. Und der Gasthof ist zu. Johannes Reichen

Die Krone in Rubigen bleibt geschlossen. Foto: Raphael Moser

Seit knapp zwei Monaten ist der Gasthof Krone in Rubigen geschlossen. «Das ist ein grosser Verlust für unser Dorf», sagt Gemeindepräsident Daniel Ott Fröhlicher (SP). Für Vereine, Familien, aber auch für viele Auswärtige sei die Krone ein wichtiger Treffpunkt gewesen. «Im Sommer wird man das besonders gut merken», sagt er. Dann werde der Betrieb in der Gartenbeiz fehlen. «Stattdessen wird da ein leeres, ungenutztes Haus an der Strasse stehen.»

Das Ende hatte sich abgezeichnet. Schon vor mehr als zwei Jahren hatte die Wirte- und Besitzerfamilie Hess ihren Rückzug aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. Sie hatte dann aber trotzdem noch eine Weile weitergemacht. Nun erklärte die Wirtin gegenüber dem Internetportal «Bern-Ost», dass weder wirtschaftliche noch pandemiebedingte Gründe zur Schliessung geführt hätten. Nach zehn Jahren orientierten sie sich neu.