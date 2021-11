Regionalgericht Oberland – Vorwurf Vergewaltigung: Mann soll für 45 Monate ins Gefängnis Es sind happige Vorwürfe gegen einen 27-jährigen Oberländer. Für mehrfache Vergewaltigung beantragt die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von 45 Monaten. Margrit Kunz

Am Regionalgericht Oberland in Thun wurde der Fall behandelt. Foto: Patric Spahni

Am Montag war der erste Tag in einem dreitägigen Prozess. Befragt wurde das mutmassliche Opfer von Vergewaltigungen, dann der Beschuldigte. Weiter ging es mit den Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Anwältin des Opfers. Am Mittwoch wird der Verteidiger sein Plädoyer halten. Das Urteil wird nächsten Montag bekannt gegeben. Die beiden Personen, die sich am Montag vor Gericht gegenüberstanden, führten über längere Zeit eine Beziehung, in der es offenbar immer wieder zu Gewaltausbrüchen von seiner Seite her kam.

«Er hatte nicht nur schlechte Seiten, es gab auch gute Zeiten, darum habe ich die Beziehung nicht früher abgebrochen», sagte die Frau. Die Beziehung dauerte von 2015 bis Ende 2018. Einen ersten Zwischenfall gab es 2016. Da packte er die Frau sehr heftig, hob sie hoch und schleuderte sie aufs Bett. Beim Aufprall zog sie sich einen Schlüsselbeinbruch zu. Für diese Handlung wurde der Mann 2017 wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt.