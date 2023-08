Vorwürfe gegen saudisches Militär – Mit unvorstellbarer Brutalität gegen Migranten Die NGO Human Rights Watch erhebt schwere Vorwürfe gegen saudische Sicherheitskräfte. Sie sollen an der Grenze zum Jemen Hunderte Migranten getötet haben. Augenzeugen schildern drastische Szenen. Bernd Dörries

Viele bezahlen mit ihrem Leben: Migranten aus Djibouti, die von Schleppern in den Jemen gebracht wurden. Foto: Nariman El-Mofty (AP)

«Wenn ich daran denke, muss ich weinen. Ich sehe noch den Mann vor mir, der beide Beine verloren hatte und schrie: ‹Ihr werdet mich doch nicht hier zurücklassen?›» Sie hätten ihn zurückgelassen, sagt die junge Frau, sie hätten ihr eigenes Leben retten müssen. Die Äthiopierin ist eine von 38 Zeugen und Zeuginnen, die nach Angaben der NGO Human Rights Watch (HRW) anonym davon berichten, wie saudiarabische Sicherheitskräfte an der Grenze zum Bürgerkriegsland Jemen gezielt auf Migranten schiessen – mit Schusswaffen, aber auch mit Mörsern und Granaten.

Mehrere Hundert Menschen sind dem am Montag veröffentlichten HRW-Bericht zufolge zwischen März 2022 und Juni 2023 ums Leben gekommen, vielleicht waren es sogar noch mehr. Weil die Grenzübergänge sehr abgelegen seien und es sehr schwierig sei, Überlebende ausfindig zu machen, sei es unmöglich, herauszufinden, wie viele Menschen getötet worden seien, heisst es im Bericht.

Unvorstellbare Brutalität

«Wenn die saudischen Sicherheitsbeamten eine Gruppe sehen, schiessen sie ununterbrochen», sagte eine der Überlebenden gegenüber HRW. Manchmal würden Migranten von saudischen Grenzern gefragt, in welchen Körperteil sie geschossen werden wollten. «Saudische Beamte töten Hunderte von Migranten und Asylbewerbern in diesem abgelegenen Grenzgebiet, ohne dass der Rest der Welt es sieht», sagt Nadia Hardman, Forscherin bei Human Rights Watch.

Die sogenannte Jemen-Route zählt zu den gefährlichsten für Migranten. Sie wird vor allem von Äthiopiern genutzt, die dem Bürgerkrieg und mangelnden Zukunftsperspektiven in ihrem Land entfliehen. Ihr Ziel ist nicht Europa, sondern Saudiarabien, wo bereits etwa 750’000 Äthiopier arbeiten sollen. Nach Angaben der International Organisation for Migration (IOM) versuchen jedes Jahr etwa 200’000 Migranten und Asylsuchende, über das an der Meerenge am Horn von Afrika gelegene Djibouti den Jemen zu erreichen und von dort Saudiarabien. Sie kommen vor allem aus Äthiopien, Eritrea und Somalia.

Es ist eine oft monatelange Reise durch ein Kriegsgebiet. Im Jemen kämpft die von Saudiarabien unterstützte Regierung gegen die vom Iran mitfinanzierten Huthi-Rebellen, die neben der Hauptstadt Sanaa auch den Norden des Landes an der Grenze zu Saudiarabien kontrollieren. Den Rebellen wird immer wieder vorgeworfen, Migranten zu quälen und zumindest indirekt finanziell von Schleusern zu profitieren, für die sie den Weg zur Grenze nach Saudiarabien sichern. Dort werden die Menschen dann aber offenbar von den Kriegsgegnern der Huthi unter Beschuss genommen. Die Huthis wiesen den Vorwurf der Zusammenarbeit mit Schleusern zurück.

HRW dokumentiert seit fast einem Jahrzehnt Misshandlungen von äthiopischen Migranten in Saudiarabien und im Jemen. Doch die jüngsten Tötungen schienen «weitverbreitet und systematisch» und könnten Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, erklärte die Organisation. Bereits im vergangenen Jahr hatten UNO-Experten über «besorgniserregende Vorwürfe» berichtet, denen zufolge saudiarabische Sicherheitskräfte an der Grenze zum Jemen in den ersten Monaten des Jahres 2022 etwa 430 Migranten getötet hätten.

Saudiarabien poliert sein Image

«In den letzten Jahren hat Saudiarabien viel investiert, um von seiner miserablen Menschenrechtsbilanz im In- und Ausland abzulenken», schreibt HRW in dem Bericht. Es habe Milliarden von Dollar für die Ausrichtung grosser Unterhaltungs-, Kultur- und Sportveranstaltungen ausgegeben. Dazu zählen ein Formel-1-Grand-Prix und Weltmeisterschaftskämpfe im Schwergewichtsboxen, der Kauf von Newcastle United, einer Fussballmannschaft der englischen Premier League, und die Gründung der LIV-Golftour, die kürzlich eine Fusion mit der PGA-Tour ankündigte. Zuletzt haben saudiarabische Fussballclubs mit Staatsgeldern riesige Beträge für Transfersummen und Saläre ausgegeben.

Eine Quelle aus der saudiarabischen Regierung sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass den Anschuldigungen nicht zu trauen sei. Die Vorwürfe im HRW-Bericht seien «unbegründet und beruhen nicht auf verlässlichen Quellen». HRW erklärte, auf Anfragen an offizielle Stellen in Riad keine Antwort erhalten zu haben.

BBC: Das Töten geht weiter

Der Bericht von Human Rights Watch bezieht sich auf den Zeitraum bis im Juni dieses Jahres. Die britische BBC hat nachgewiesen, dass die Tötungen seither weitergehen. Aufnahmen der britischen Rundfunkanstalt zeigen, wie in der nördlichen Stadt Saada Migranten, die an der Grenze verletzt wurden, noch am vergangenen Freitag in ein Spital eingeliefert wurden. Auf einem nahe gelegenen Friedhof fanden Beerdigungen statt.

