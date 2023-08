Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger – Berliner Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Till Lindemann ein Die Vorwürfe gegen Till Lindemann bleiben vorerst folgenlos. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Verdacht auf Sexual- und Drogendelikte nicht erhärten lassen. UPDATE FOLGT

Die schweren Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger bleiben vorerst folgenlos. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihre Ermittlungen aufgrund eines nicht hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Unter Berufung auf die Anschuldigungen der Nordirin Shelby Lynn und der Youtuberin Kayla Shyx sowie nachfolgende Medienberichte hatten drei Privatpersonen und eine Gesellschaft Strafanzeige gegen Till Lindemann bei der Staatsanwaltschaft Berlin erstattet. Sämtlichen Anzeigenerstattern ist laut einem Communique von Lindemanns Anwälten gemein, dass ihre Strafanzeigen nicht auf eigene Erfahrungen gestützt waren, sondern auf die Aussagen von Shelby Lynn, Kayla Shyx und die darauffolgenden Medienberichte. Da die Anzeigenerstatter nicht zu den angeblichen Opfern von Lindemann zählen, können sie den nun gefällten Entscheid nicht anfechten.

Zuvor hatte schon die Staatsanwaltschaft in Vilnius (Litauen) das von Shelby Lynn eingeleitete Ermittlungsverfahren eingestellt. An der Art und Weise der Ermittlungen gab es allerdings viel Kritik. So hatte die litauische Polizei die Anzeige Lynns erst gar nicht aufgenommen und eine Vernehmung erst Tage später durchgeführt, als der Druck durch die öffentliche Berichterstattung gestiegen war

