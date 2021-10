Lauberhornrennen 2022 – Vorverkauf startet am 1. November Ab 1. November können Tickets für die Lauberhornrennen gekauft werden. Das sportliche Highlight wird als 3-G-Anlass durchgeführt.

Blick vom Hundschopf auf Minschkante und Canadian Corner. Foto: Bruno Petroni

In höheren Lagen ist der erste Schnee bereits gefallen, und die Vorbereitungen für die 92. Internationalen Lauberhornrennen 2022 vom 14. bis 16. Januar sind angelaufen. Ab 1. November lancieren die Organisatoren den Vorverkauf der Lauberhorn-Tickets an allen Verkaufsstellen der Jungfraubahnen sowie an den SBB-Bahnschaltern (www.lauberhorn.ch). Zutrittskarten für die Lauberhorn-VIP-Lounge im Weltcup-Dörfli werden ab Anfang November über den Onlineshop erhältlich sein.

«Aus organisatorischen Gründen können nicht alle üblichen Ticketkategorien angeboten werden», schreiben die Organisatoren in ihrer Mitteilung vom Donnerstag. So wird nächstes Jahr auf folgende Produkte verzichtet: Stehtribüne in der Zielarena Innerwengen, Swiss Lounge auf dem Zielhausdach sowie Canadian Corner Hospitality auf Wengernalp.

Tageskassen vor Ort wird es nicht geben; Tickets sollten deshalb frühzeitig organisiert werden, da die Angebote beschränkt sind. Inbegriffen in allen Zutrittskarten ist der Transfer ab Interlaken-Ost. Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets werden im Fall einer frühzeitigen Absage wegen Pandemie (Covid-19) infolge einer Verordnung des Bundes oder durch eine Absage der FIS ordentlich zurückerstattet. Die 92. Internationalen Lauberhornrennen werden als 3-G-Anlass durchgeführt.

pd

