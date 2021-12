«Bernisch-Kantonales» in Thun – Vorverkauf für Schwingfest beginnt bald Ab dem 6. Dezember können sich alle Schwingfreundinnen und -freunde ein Ticket fürs «Bernisch-Kantonale» vom kommenden Sommer in Thun sichern. pd

In der Stockhorn-Arena in Thun steigt am 17. Juli 2022 das nächste Bernisch-Kantonale Schwingfest. Foto: PD

Pünktlich zum diesjährigen «Chlousetag» können sich Freundinnen und Freunde des Schwingsports Tickets für das Bernisch-Kantonale Schwingfest (BKSF) vom 17. Juli 2022 in der Stockhorn-Arena in Thun sichern. Wie das OK des BKSF in einer Mitteilung schreibt, startet der Vorverkauf für den Anlass am 6. Dezember um 19 Uhr auf www.tipo.ch.

In der ersten Vorverkaufsphase gelangt knapp die Hälfte aller 10’000 Tickets in den Vorverkauf. Die andere Hälfte werde für Sponsoren, Gönner, Gabenspender, Gäste, Ehrenmitglieder und Medienvertreter reserviert. «Allenfalls gibt es zu einem späteren Zeitpunkt eine zweite Vorverkaufsphase, wenn nicht alle Kontingente ausgeschöpft werden», hält das OK fest.

Auch andere Verbände zu Gast

Aufgrund der Selektionen fürs Eidgenössische Schwingfest findet das «Kantonale» im kommenden Jahr bereits im Juli statt. Im Sägemehl messen wird sich die gesamte Berner Elite – ergänzt durch je zwei der «bösesten» Gäste aus anderen Teilverbänden.

«Wir planen den Anlass mit der vollen Zuschauerzahl durchzuführen», blickt das OK voraus. Vorbehalten blieben jedoch allfällige Massnahmen im Zusammenhang mit dem Covid-19-Schutzkonzept, die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht definitiv abgeschätzt werden könnten.

