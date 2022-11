Thunerseespiele 2023 – Vorverkauf für «Dällebach Kari» ist gestartet Nächsten Sommer bringen die Thunerseespiele ihr Erfolgsmusical aus dem Jahr 2010 erneut auf die Bühne. Ab sofort läuft der Ticketverkauf.

Im Sommer 2023 inszenieren die Thunerseespiele ihr eigenes Stück neu: «Dällebach Kari – das Musical». Foto: PD

Zum 20-Jahr-Jubiläum bringen die Thunerseespiele «Dällebach Kari» zurück auf die Bühne (wir haben berichtet). Vom 12. Juli bis zum 26. August zeigen die Musicalmacher ihre erste Thuner Eigenproduktion in neuer Besetzung und neuem Gewand. «Die Geschichte und die Musik bleiben bestehen, doch bei Besetzung, Bühnenbild und Kostümen wollen wir unseren Gästen wieder etwas Neues bieten», steht in der Mitteilung der Thunerseespiele.

Zum Jubiläum wird im nächsten Sommer am Thunerseeufer eine neue Tribüne aufgebaut, die dank breiterer Stuhlreihen mehr Beinfreiheit bietet. Ausserdem sorgen optimierte Stühle für bequemeres Sitzen. «Dank der deutlich flacheren Gestaltung bietet die Tribüne weniger hohe Treppenstufen und somit mehr Sicherheit.»

Die Vertragsverhandlungen mit den Profi-Musicaldarstellerinnen und -darstellern laufen bereits. Auch das Chor-Casting hat schon stattgefunden. Noch sind aber nicht alle Rollen besetzt. Gesucht werden Kinder zwischen 6 und 9 Jahren, die im Stück den jungen Kari und seine Schulfreunde verkörpern. Die Ausschreibung für das Casting folgt in den nächsten Wochen. Ebenfalls noch gesucht werden Wohngelegenheiten für die Künstlerinnen und Künstler.

Gemäss Geschäftsführer Olivier Burger blicken die Thunerseespiele «optimistisch und voller Tatendrang» in die Zukunft. «Wir freuen uns auf viele weitere Jahrzehnte Musicals an diesem einzigartigen Standort», wird Burger in der Mitteilung zitiert.

pd/Christoph Buchs

