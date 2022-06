Konzertreihe in der Region Thun – Vorverkauf für Bachwochen gestartet Sehr facettenreich präsentiert sich das Programm der diesjährigen Bachwochen vom 28. August bis 11. September.

Auch in diesem Jahr wird die Kirche Amsoldingen wieder zum Veranstaltungsort im Rahmen der Bachwochen. Foto: Patric Spahni

Der Vorverkauf für die Bachwochen Thun vom 28. August bis 11. September ist angelaufen. Das Programm startet mit einem Hofkonzert mit Brunch am Sonntag, 28. August, um 10 Uhr auf dem Hof Buchholz mit Johanna Schwarzl (Flöte), Vera Hiltbrunner (Gesang) und Dan Marginean (Harmonium). Zum festlichen Auftakt tritt das Ensemble I Barocchisti gemeinsam mit der Sopranistin Nuria Rial am Freitag, 2. September, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche Thun auf.

Onlinekonzert und Wettbewerbssieger

Die Flöte steht im Zentrum des zweiten Konzertabends «Sonate a tre» mit Kaspar Zehnder und Ana Oltean sowie Vital Julian Frey am Cembalo am Samstag, 3. September, um 18.45 Uhr in der Kirche Amsoldingen. Ein weiteres Hofkonzert mit Brunch und dem Schweizer Jugendchor findet am Sonntag, 4. September, um 10 Uhr auf dem Hof Schlafhus statt. Der Schweizer Jugendchor ist zudem in einer Videoaufnahme in der Kirche Amsoldingen zu hören. Das digitale Konzert ist vom 4. bis 14. September auf der Onlineplattform verfügbar.

Am Sonntag, 4. September, um 17 Uhr spielen die Finalisten des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs Werke von Johann Sebastian Bach und anderen Barockkomponisten im Schloss Schadau. Vital Julian Frey (Cembalo), Olivia Schenkel (Violine) und das Orchester Le Phénix treten am Freitag, 9. September, um 19.30 Uhr gemeinsam in der Dorfkirche Steffisburg auf.

Abschluss in der Stadtkirche

Das Septett des Berner Symphonieorchesters mit Alexis Vincent (Violine) ist am Samstag, 10. September, um 18.45 Uhr in der Kirche Amsoldingen zu hören. Zum Abschlusskonzert am Sonntag, 11. September, um 17 Uhr präsentieren der Schweizer Jugendchor und die Freitagsakademie unter der Leitung von Nicolas Fink Bachs h-Moll-Messe in der Stadtkirche Thun.

