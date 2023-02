A8 bei Iseltwald – Vortritt wird neu geregelt Beim Autobahnanschluss Iseltwald wird das ur­sprüng­liche Vor­tritts­regime diese Woche wieder­her­gestellt und die Fuss­gänger­passerelle demontiert.

Die A8 bei Iseltwald. Foto: Bruno Petroni

Im Rahmen der Gesamt­erneuerung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz wurde auch die Autobahnüber­führung beim An­schluss Iseltwald in­stand­ gesetzt. Dafür wurde der Ver­kehr von Brienz her über die Aus- und Ein­fahrt Iseltwald um­ge­leitet. Während dieser Ver­kehrs­führung galt ein ver­ändertes Vor­tritts­regime, ausser­dem wurde für die Fuss­gänger eine Passerelle eingerichtet.

Diese Arbeiten sind nun ab­ge­schlossen, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt. Der Ver­kehr von Brienz her Richtung Interlaken werde demnach bereits wieder normal ge­führt. Diese Woche werde nun die Fuss­gänger­passerelle de­montiert und das Vor­tritts­regime geändert. «Diese Arbeiten finden am 16. und 17. Februar statt. Für den Ver­kehr ent­stehen nur kurz­zeitige Ein­schränkungen, die Aus­fahrt Iseltwald bleibt stets offen», schreiben die Verantwortlichen.

Stoppbalken wird wieder entfernt

Wie das Astra weiter mitteilt, ist der Ver­kehr von Interlaken her Richtung Iselt­wald zurzeit mit einem Stopp­balken ver­sehen, während die Aus­fahrt Iseltwald von Brienz her vor­tritts­berech­tigt ist. Nun werde der ur­sprüngliche Zu­stand wieder­her­gestellt. Das heisst: Der Stopp­balken werde ent­fernt und die Aus­fahrt Iseltwald von Brienz her mit einem «Kein Vor­tritt» ver­sehen. Für die Fuss­gänger werde an­stelle der Passe­relle ein Längs­streifen markiert. «Dieser berech­tigt die Fussgänger nicht zum Vor­tritt, zeigt den Auto­fahrern aber an, dass hier Fussgänger kreuzen.»

Die Verkehrs­teil­nehmer werden gebeten, den Ab­schnitt auf­merk­sam zu befahren und der Vor­tritts­regelung «die nötige Auf­merk­samkeit» zu widmen.

