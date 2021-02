Kommission gegen Impfobligatorium Infos einblenden

Die Nationale Ethikkommission befasste sich nicht nur mit allfälligen Privilegien für Geimpfte, sondern auch mit anderen Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Impfung. So spricht sie sich deutlich gegen ein Impfobligatorium aus: Ein solches sei weder für die gesamte Bevölkerung noch für bestimmte Gruppen wie etwa das Gesundheitspersonal zu rechtfertigen. Eine Impfpflicht würde auf unverhältnismässige Weise in

wesentliche Grundrechte eingreifen, argumentiert die Kommission.

Weiter ruft sie die Behörden dazu auf, bei der Kommunikation zur Impfung wissenschaftliche Zusammenhänge in den Mittelpunkt zu rücken. «Es kann vorausgesetzt werden, dass die Bevölkerung in der Lage ist, wissenschaftliche Informationen einzuordnen und mit bestehenden Unsicherheiten im Hinblick auf die Entscheidungsfindung umzugehen.» Ablehnende Haltungen in der Bevölkerung gegenüber der Impfung müssten ernst genommen werden, dennoch müssten sich die Behörden darum bemühen, alle Personen von den Vorteilen der Impfung zu überzeugen. Notfalls dürfe auch mit Nudging, also sanften Massnahmen zur Beeinflussung des Verhaltens, gearbeitet werden – sofern diese einer ethischen Prüfung standhalten. (jbu)