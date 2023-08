Vorstoss von Hans Schär (FDP) – System der Neubewertung soll vereinfacht werden Bei der nächsten Steuergesetzrevision soll eine tragbare Bewertung der amtlichen Werte erzielt werden. Dafür setzt sich eine dringliche Motion von Grossrat Hans Schär (FDP, Schönried) ein. Svend Peternell

Grossrat Hans Schär (FDP) setzt sich mit seiner dringlichen Motion für ein vereinfachtes System der Neubewertung der Liegenschaften ein.

Foto: Raphael Moser

Die Kritik aus Bevölkerung und Politik ist gross. Die neue amtliche Bewertung AN20 stellt besonders Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer im Saanenland vor grosse finanzielle Herausforderungen. Die Folge sind Liegenschaftswerte, die – teils um das Mehrfache erhöht – durch die Decke schiessen, steigende Liegenschafts- und Vermögenssteuern, Verlust des Anrechts auf Ergänzungsleistungen oder auf Verbilligung der Krankenkassenprämien.

Wer nach abgewiesener Einsprache ein Rekursverfahren einleiten will, muss sich das gut überlegen.

Das alles hat eine Flut von Einsprachen ausgelöst (rund 12’500; 4000 davon aus dem Saanenland), die von den Steuerbehörden kaum bewältigt werden kann. Und wer nach abgewiesener Einsprache ein Rekursverfahren einleiten will, muss sich das gut überlegen. Dieses muss schnell und mit einem finanziellen Vorschuss von mindestens 600 bis 700 Franken erfolgen. Erst dann nimmt die Rekurskommission den Fall an die Hand.

Es geht um Existenzen

Der Regierungsrat ist nach dieser Empörungs- und Einsprachewelle und den politischen Reaktionen gefordert, das System der Neubewertung zu vereinfachen – eventuell nach dem Vorbild des Kantons Luzern, der sich an Gebäudeversicherungswerten mit Altersentwertung und einem zusätzlichen Landwert orientiert. Dass die erste Neubewertung nach den neuen Regeln frühestens 2028 oder 2029 in Aussicht gestellt wird, wird für viele Liegenschaftsbesitzende mehr als nur zur Geduldsprobe. Es geht um Existenzen und wie Einheimische noch bezahlbaren Wohnraum finden sollen, wenn laufend Liegenschaften aus Angst und Not dem Meistbietenden verkauft werden.

«Es ist wichtig, dass die Punkte jetzt eingebracht werden und nicht erst bei der Gesetzesvorlage.» Hans Schär (FDP), Schönried, Motionär

Dass bei der nächsten Steuergesetzrevision eine tragbare Bewertung der amtlichen Werte erzielt wird – dafür setzt sich Grossrat Hans Schär (FDP, Schönried) mit sieben Mitunterzeichnenden ein. Sie haben eine dringliche Motion eingereicht. Schär ist es wichtig, «dass die Punkte jetzt eingebracht werden und nicht erst bei der Gesetzesvorlage».

Motion mit drei Forderungen

Welche drei Punkte respektive Forderungen beinhaltet die Motion genau? Als Erstes geht es um die Nutzungsbeschränkung, mit denen Liegenschaften in vielen Tourismusregionen belastet sind. Erstwohnungen können nicht als Feriendomizil verkauft oder vermietet werden. «Dies hat einen grossen Einfluss auf den Wert einer Liegenschaft und muss zwingend berücksichtigt werden», heisst es im Vorstoss.

Als Zweites geht es um den amtlichen Wert selbst, der nicht höher als mit 75 Prozent des Verkehrswertes verfügt werden dürfe. Da Liegenschaften einer Mehrfachbesteuerung unterliegen, ist es laut der Motion «unabdingbar, dass Liegenschaften unter dem effektiven, variablen Verkehrswert bewertet würden». Dies geht zurück auf einen Bundesgerichtsentscheid, wonach der Median von 70 Prozent angepasst werden muss. Der Entscheid nahm Bezug auf das Dekret des Grossen Rats, wonach der amtliche Wert der Liegenschaften 70 Prozent des Verkehrswertes sein soll.

Zum Dritten verlangen die Motionäre eine gesamtheitliche kantonale Beurteilung der Verkehrslagen. Zwischen Stadt und Land müsse differenziert werden.

Die Motionäre vermerken, dass bei der Erarbeitung der Umsetzungsvorgaben AN20 verschiedene Punkte nicht ausreichend berücksichtigt oder sogar vergessen worden sind. Sie verlangen mehr Rücksicht auf Tourismusregionen und Gemeinden mit speziellen Objekten von sehr teuren bis normalen Liegenschaften. «Da ergaben die Berechnungen der Steuerverwaltung unglaublich hohe Werte», schreiben die Motionäre – darunter auch Matthias Matti (Die Mitte) aus Zweisimmen.



Svend Peternell ist Redaktor und schreibt vorwiegend über die Gebiete Obersimmental und Saanenland. Auch Kulturthemen (wie Literatur-, Musik- und Theater-Besprechungen) interessieren ihn. Er hat in Fribourg Germanistik und Kommunikationswissenschaft und in Wien Theaterwissenschaft und Nordistik studiert. Er ist seit 1989 für den «Berner Oberländer» tätig. Mehr Infos

