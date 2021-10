Diese Vornamen locken Betrüger an – Vorsicht, wenn Sie Margrit oder Rosmarie heissen Betrüger versuchten, ältere Frauen über selten gewordene Vornamen zu ködern, warnt die Polizei. Die Namen findet man leicht online beim Bundesamt für Statistik. Stefan von Bergen

Der Vorname Ruth ist selten geworden und könnte auf eine ältere Frau verweisen. Das zieht Betrüger an. Foto: 20 Minuten

Als die Bernerin die Kantonspolizei kontaktierte, um einen möglichen Betrugsversuch zu melden, wusste man dort schon Bescheid. Die Frau staunte nicht schlecht, als ihr der Beamte am Telefon erklärte: «Jemand hat Sie angerufen, sich als Polizist ausgegeben und Sie über einen angeblichen nächtlichen Überfall in Ihrer Nachbarschaft ausgequetscht, stimmts?» Sie sei übrigens nicht die erste Margrit, die diesen Anruf bekommen und sich nun bei der Polizei gemeldet habe, fügte der Beamte an.

Die Frau mit dem Vornamen Margrit war tatsächlich von einem vermeintlichen Polizisten angerufen worden, der sie wegen eines angeblichen nächtlichen Überfalls im Innenhof ihres Wohnblocks aushorchte. Misstrauisch geworden, meldete sie sich bei der Polizei und erfuhr dort: Der Anrufer, dessen Namen sie zum Glück notiert hatte, ist kein echter Polizist, sondern vielmehr ein Betrüger, der auch das Zutrauen anderer Personen mit demselben Vornamen zu erschleichen versuchte.