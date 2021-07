Aare im Oberaargau – «Vorsicht vor einem Trugschluss» Das Baden in der Aare bleibt auch unterhalb des Bielersees weiterhin untersagt. Das hat vor allem mit der Abflussmenge zu tun.

Ansehen ja, reingehen nein: Baden, Paddeln und Böötlen bleiben in der Aare auch im Gebiet der Berkenbrücke bis auf weiteres untersagt. Foto: Raphael Moser

In den Seen ist das Baden vielerorts wieder erlaubt. Anders verhält es sich mit der Aare: Schifffahrt, Badespass oder etwa Stand-up-Paddeln bleiben dort angesichts nach wie vor hoher Abflussmengen und der Gefahr von Treibholz weiterhin verboten. Die Weisung gilt, wie der stellvertretende Regierungsstatthalter Christian Aebersold bestätigt, auch für den Oberaargau.

Zwar ist die Aare auf ihrer letzten Etappe im Kanton Bern stets in ihrem Bett geblieben. Auch mutet der Fluss unterhalb von Wangen dieser Tage so aussergewöhnlich gar nicht an. Aebersold warnt aber vor einem Trugschluss: So war die Abflussmenge mit knapp 780 Kubikmetern an der nächsten Messstation im aargauischen Murgenthal auch am Mittwochnachmittag noch überdurchschnittlich hoch.