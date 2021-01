Wetter im Berner Oberland – Vorsicht: Lawinen- und Hochwassergefahr Viel Schnee in den nächsten Tagen – und viel Regen, bis auf über 1500 Meter: Damit steigt nicht nur die Lawinengefahr, es droht auch Hochwasser. Hans Peter Roth UPDATE FOLGT

Winterfreuden und Schneeschippen in Aeschiried am Mittwochvormittag. Folgt bald der grosse Regen und Pflotsch? Foto: Hans Peter Roth

Schon wieder schneit es. Und nicht zu knapp. Bis am Freitag fällt im Oberland vor allem am Alpennordhang und entlang der Voralpen viel Niederschlag. So sind oberhalb von rund 1500 Meter bis Samstag zwischen 40 und 100 Zentimeter Neuschnee vorausgesagt, teilweise auch mehr.

Folglich steigt die Lawinengefahr. Gemäss dem aktuellen Lawinenbulletin wird schon heute Nachmittag auch in Teilen des Oberlandes die Gefahrenstufe 4 erreicht. Dies bedeutet, dass die Lawinengefahr gross ist. «Im Tagesverlauf sind zunehmend spontane Lawinen zu erwarten», schreibt das Schweizerische Lawinenforschungsinstitut (SLF) dazu: «Viel Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr und grosse Zurückhaltung sind nötig.»