Unterschätzte Katzenbisse – Vorsicht, bissiges Büsi! Wenn das geliebte Haustier zubeisst, kann es zu Infektionen kommen – mit teilweise gravierenden Folgen. Martina Frei

Aus Spiel kann schnell ernst werden: Stubentiger beherbergen eine Fülle an aggressiven Keimen in ihrem Maul, und ihre spitzen Zähne dringen meist weiter ein, als der erste Anschein es vermuten lässt. Foto: Plainpicture

Es war frühmorgens, noch dunkel in der Stube, und die 67-jährige Karin M. (Name der Redaktion bekannt) wollte bloss ihr schlafendes Büsi kraulen. Doch Fipsi mochte nicht am Bauch gestreichelt werden – und biss zu. Nicht schlimm, dachte M.

Einen Tag später war sie im Spital, mit dick geschwollener und hochroter Hand. Eigentlich habe sie gleich wieder heimgehen wollen, sagt M., aber der Arzt habe sie gewarnt: «Es kommt immer wieder vor, dass Menschen nach einem Katzenbiss die Hand amputiert werden muss.» Dieses Schreckensszenario tat seine Wirkung – M. blieb. Dank Antibiotika verheilte die Wundinfektion folgenlos, und die Rentnerin durfte nach drei Tagen mit noch verbundenem Unterarm wieder nach Hause.

Gefährliche Keime im Katzenmaul

Etwa 3700-mal pro Jahr kratzt ein Schweizer Büsi oder beisst so beherzt zu, dass die Verletzte ärztlich behandelt werden muss und die Unfallversicherung eingeschaltet wird.

«Bei einem tiefen Katzenbiss besteht ein relativ hohes Risiko, dass es zur Infektion kommt, auch wenn die Bisswunde äusserlich gar nicht schlimm aussieht», sagt Patrick Schmid, Leitender Arzt an der Klinik für Infektiologie des Kantonsspitals St. Gallen. «Das Risiko einer Infektion nach einem Katzenbiss ist deutlich höher als beim Hundebiss. Wir sehen nach Katzenbissen immer wieder schwere eitrige lokale Infektionen mit Beteiligung von Sehnenscheiden, Knochen oder Gelenken an der Hand.»

70 Prozent der Gebissenen sind Frauen, im Durchschnitt kommt die Behandlung auf 1500 Franken zu stehen, was im Vergleich zu anderen Freizeitunfällen (durchschnittlich 4900 Franken) eher günstig ist. Im schlechtesten Fall kann so ein Katzenbiss aber auch das Leben kosten.

Gerötete Wunden und Schwellungen sind Alarmsignale Infos einblenden Katzenbisse und Kratzverletzungen können fatale Folgen haben. Doch es lässt sich einiges tun, damit es gar nicht so weit kommt. Und wenn es doch passiert, sollte man wissen, worauf es zu achten gilt: - Ein junges Kätzchen kann lernen, den Einsatz von Krallen und Zähnen den Menschen gegenüber zu kontrollieren. Beisst oder kratzt es, sollte man das Spiel abbrechen. Ein deutliches «Aua» oder ein Zischlaut kann die Irritation unterstreichen. - Katzen, die gern «Füsse jagen», können möglicherweise ihren Jagd- und Spieltrieb nicht genügend ausleben. - Beisst eine Katze immer wieder, sollte man sich Rat holen. Das Problem lässt sich fast immer lösen, ohne dass das Tier eingeschläfert werden muss. - Sicherheitshalber sollte in jedem Katzenhaushalt Desinfektionsmittel zur Hand sein. Biss- und Kratzwunden sofort mit Hahnenwasser reinigen und desinfizieren. - Lassen Sie sich nicht täuschen: Was an der Hautoberfläche wie eine kleine punktfömige Wunde aussieht, kann in der Gewebetiefe eine grössere Verletzung sein. - Weil sich Infektionen nach Katzenbissen sehr rasch entwickeln können, sollten insbesondere Menschen mit Immunschwäche zügig einen Arzt konsultieren. Auch Kinder unter zwei Jahren haben ein erhöhtes Infektionsrisiko. - Anzeichen einer Wundinfektion sind: Gerötete Wunde, Überwärmung, Schwellung, Eiter. Spätestens dann sollte man rasch einen Arzt konsultieren. - Ein hohes Infektionsrisiko bergen Katzenbissverletzungen an den Händen. Sie reichen manchmal bis in Sehnen, Knochen oder Gelenke. Die betroffene Stelle sollte man bis zum Abklingen der Infektion möglichst ruhigstellen. - Bei Wunden in der Nähe eines (echten oder künstlichen) Gelenks besteht das Risiko, dass die Infektion auf das Gelenk übergreift. - Überprüfen Sie Ihren Tetanusschutz (Wundstarrkrampf): Ist eine Auffrischimpfung nötig? - Bei Bissverletzungen durch Katzen in Ländern, in denen Tollwut vorkommt, rasch einen Arzt konsultieren. Unter Umständen ist eine Tollwutimpfung nötig. Das gilt auch, wenn Katzenspeichel mit verletzter Haut in Berührung kommt. Die Wunde in diesem Fall nicht nur mit Hahnenwasser, sondern auch mit Seife reinigen. Quellen: Schweizerisches Medizin-Forum, Deutsches Ärzteblatt, Pharma-Kritik, Ruth Herrmann, Verhaltenstierärztin, The Lancet, BfU, Suva.

Hirnhautentzündungen, Entzündungen am Herzen, eitrig infizierte, künstliche Kniegelenke, die deshalb ausgebaut werden müssen, Herzklappenschäden, die eine künstliche Herzklappe erfordern – das ist die Liste des Schreckens, der durch Katzen schon verursacht wurde.

Denn die Stubentiger beherbergen eine Fülle an aggressiven Keimen in ihrem Maul, und ihre spitzen Zähne dringen meist weiter ein, als der erste Anschein es vermuten lässt. Deshalb erreicht der bakterienhaltige Katzenspeichel oft tiefe Gewebeschichten. Insbesondere an den Händen können sich die Keime dann in der Tiefe relativ leicht weiter ausbreiten.

Kommen dann noch Vorerkrankungen hinzu – Diabetes, Nierenschwäche, fehlende Milz, chronischer Alkoholkonsum oder andere immunschwächende Erkrankungen –, können die Erreger eher zu einer Blutvergiftung führen als bei sonst völlig gesunden Menschen.

Ein Beispiel dafür war eine 58-jährige Frau, die im Kanton Zürich nach einem Kollaps ins Spital kam und an einer nicht mehr beherrschbaren Blutvergiftung starb. «Eine mörderische Katze» lautete der Titel dieses Berichts im Fachblatt «Schweizer Medizin-Forum». Denn «die Patientin besass eine Katze, sichtbare Verletzungen bestanden aber nicht». Irgendwie hatten es die Erreger aus dem Maul des Stubentigers trotzdem in den Körper der armen Frau geschafft. Der Stubentiger muss also nicht unbedingt beissen oder kratzen. Ein bisschen lecken kann – im ungünstigsten Fall – genügen.

Bis zu 85 Prozent der Bisse sind infektiös

Angesichts von 1,7 Millionen Katzen in Schweizer Haushalten sind solche Fälle glücklicherweise sehr selten. Wie viele Katzenbisse sich infizieren, darüber gehen die Schätzungen weit auseinander. Das Spektrum reicht von 10 bis 85 Prozent. Wenn es zur Infektion kommt, geschieht dies in der Regel innerhalb von 12 Stunden. Eine antibiotische Behandlung und die chirurgische Wundversorgung genügen dann zumeist.

«Je nach Lokalisation und Verletzungstiefe ist eine antibiotische Prophylaxe sinnvoll», sagt Schmid. Dies gelte besonders, wenn eine Immunschwäche besteht, zum Beispiel bei Personen mit Alkoholabhängigkeit, Leberzirrhose, fehlender Milz, Diabetes oder anderen Erkrankungen.

Um sich den Arztbesuch zu ersparen, können Katzenhalterinnen schon vorbeugend etwas tun. Katzen würden vor allem in bestimmten Situationen beissen, sagt Ruth Herrmann, Verhaltenstierärztin in Olten. «Wenn die Katze sehr stark erregt ist, beispielsweise wegen eines Streits mit einer anderen Katze, und dann festgehalten wird. Oder wenn sie zu lange oder an Körperstellen gestreichelt wird, wo sie es nicht mag – manche Katzen wollen nur am Kopf gestreichelt werden. Oder sie ist unterbeschäftigt und lebt ihren Jagdtrieb an Händen und Füssen der Besitzerin aus.»

Katzen zeigen, wenn sie gestreichelt werden wollen

Wichtig sei, die Katze «nicht einfach nebenbei auf dem Sofa» zu streicheln, sondern sie dabei anzuschauen: «Wenn sich ihr Schwanz ungeduldig bewegt oder wenn sie ihre Ohren seitlich ablegt, ist Vorsicht geboten. Man sollte ihr oft diskretes Ausdrucksverhalten kennen und sich entsprechend verhalten», rät Herrmann.

Das heisst auch: Nicht auf die Katze zugehen, um sie zu streicheln, sondern warten, bis sie von selbst kommt. «Das fällt vielen Tierhaltern schwer. Aber die Katze zeigt, wenn sie gestreichelt werden will», sagt Herrmann. «Und keinesfalls sollte man sie bestrafen, wenn sie gebissen oder gekratzt hat. Denn sonst kann sie das als Kampf missverstehen und beisst dann beim nächsten Mal noch fester zu.»