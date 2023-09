Die Expertinnen und Experten des Gremiums «Bankenstabilität» präsentieren ihren Bericht vor Medienvertreterinnen und -vertretern in Bern. Im Zentrum: Yvan Lengwiler, Professor an der Universität Basel, der das Gremium führt. Daneben sind weitere Mitglieder der Gruppe: (v.l.n.r.) Eva Hüpkes, Dozentin an der Universität Zürich, Renaud de Planta, Teilhaber bei der Privatbank Pictet, Beatrice Weder di Mauro, Professorin am Geneva Graduate Institute und ehemaliges Mitglied im Verwaltungsrat der UBS, Eva Jaisli, Geschäftsführerin PB Swiss Tools, und Mirjam Eggen, Professorin an der Universität Bern.

Foto: Anthony Anex (Keystone)