Prozess nach Brand in Frutigen – Vorsätzliche Tötung – oder doch ein tragischer Unfall? Nächste Woche hat sich ein Mann vor dem Regionalgericht Oberland in Thun zu verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seine Lebenspartnerin umgebracht zu haben. Er selber streitet alles ab. Roger Probst

Ein Bild der Zerstörung: Die Brandruine an der Reichenmattestrasse in Frutigen. Foto: Bruno Petroni

Am Nachmittag des 15. Februar 2018 schiessen Flammen meterhoch aus einem Bauernhaus an der Reichenmattestrasse in Frutigen. Die Feuerwehr ist machtlos. Das Haus brennt fast bis auf die Grundmauern nieder. Von der 41-jährigen Bewohnerin fehlt jede Spur.