Standortwechsel in Kirchberg – Vorhang auf für die Vorhänge Die Heimtextilfirma Linotex zieht um: von einer Ecke des Dorfes in die andere – oder vielmehr ins Zentrum. Gertrud Lehmann

Linotex-Chef Michael Moser ist ein Mann, der mit anpackt. Foto: Beat Mathys

Bald wird es heissen: Vorhang auf fürs neue Vorhanggeschäft im ehemaligen Coop-Restaurant mitten in Kirchberg. Doch neu ist die Linotex keineswegs. Nur, dass der Standortwechsel die Firma mit der wechselvollen Geschichte jetzt in den Blickpunkt der Passanten rückt.

Geschäftsinhaber Michael Moser hat alle Hände voll zu tun. Er spielt nicht «Chef» in seinem Büro, sondern packt mit an, denn eine «Züglete» ist immer ein Krampf, und bei einem Vorhanggeschäft erst recht. Hunderte von Vorhängen sind in der alten Halle der Linotex ausgestellt: von Elsa Eiskönigin fürs Kinderzimmer über duftige Voile-Wolken zu bunten Blumenträumen bis zu dezent-vornehmen Unifarben. Kundinnen suchen nach Schnäppchen. «Alles muss raus!», hiess es im Inserat.