Umbauarbeiten an der Lenk – Vorfreude auf die neue Gemeindeverwaltung Anfang November soll die Gemeindeverwaltung Lenk im ehemaligen Postgebäude einziehen. Die Vorfreude bei Gemeindepräsident Müller ist gross. Stefan Kammermann

Die Gemeindeverwaltung findet Platz im Erdgeschoss. Zurzeit wird mit voller Kraft umgebaut. Foto: Stefan Kammermann

Zurzeit wird hart gearbeitet in einem der Zentrumsgebäude am Kronenplatz an der Lenk. Nachdem am 17. Januar die Post ihren Betrieb in der umgebauten ehemaligen Postgarage aufgenommen hatte, konnten die Umbauarbeiten in den früher von der Post genutzten Lokalitäten starten. «Ende Oktober beginnt der Umzug der Gemeindeverwaltung in die umgebauten Räume, und danach wird es einen Tag der offenen Tür geben», schaut Gemeindepräsident René Müller bereits mit Vorfreude in die Zukunft. «Dann haben wir eine top-moderne Verwaltung, alles auf einem Stock, behindertengerecht und benutzerfreundlich.»